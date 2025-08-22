「どうやって掃除したらいいの…？」って思ってたアレの100均お掃除グッズ

電子レンジガラスやIHについた頑固な汚れや、鏡についたしつこいウロコ汚れ…いつもの掃除アイテムじゃどうしよもなくて、心が折れる瞬間がありますよね…そんな諦めていた汚れに試してみて欲しいアイテムが、セリアの清掃グッズ売り場にありました！専用グッズなだけあって汚れ落ちはバツグン。必見ですよ♪

商品名：凄腕 ガラス・IH磨き

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：幅65×高さ55×奥行き5mm

販売ショップ：セリア

ガラスやIHにこびりついた頑固な汚れ…セリアの掃除グッズでまるっと解決！

鏡についたしつこいウロコ汚れや、IHガラストップコンロ、電子レンジのガラスドアなどにこびりついた頑固な汚れ。「もうどうやって掃除したらいいの…」と掃除中に心が折れそうになることがありますよね。

そんな時に使ってみてほしいアイテムが、セリアの掃除グッズ売り場にありました！その名も『凄腕 ガラス・IH磨き』。お値段はもちろん￥110（税込）です。

サイズは約幅65×高さ55×奥行き5mm。材質は、研磨材が酸化セリウム、スポンジがポリエチレンフォームです。100均でよく見かけるような、鏡のウロコ取りのような質感をしています。

必ず目立たない部分で試してから、使用していきます。使い方はまず、清掃面をよく水洗いし、清掃面とスポンジの研磨面を水で濡らしてこすっていきます。磨き終わったら、水で洗い流し、清掃面をキレイな布などでよく拭き取ります。

軽い力を均一に行き渡らせて磨くのがポイントで、一度で汚れが落ちきらない場合は、繰り返し作業を行っていきます。

セリアの『凄腕 ガラス・IH磨き』を実際に使ってみた！

こちらがスポンジの使用前で…

こちらが使用後です。もともと目立つ汚れががなかったのと、傷もついていたので、少々写真では変化が分かりにくいですが…諦めていた細かな汚れが、スッキリ落ちました！

頑固な汚れを削り落とすようにお掃除するので、傷付きには注意が必要です。しかし、こびりついた汚れにはかなり有効なので、買ってみて損はないアイテムですよ♪

今回はセリアの『凄腕 ガラス・IH磨き』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。