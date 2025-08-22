食器洗いの正解見つけた！お手入れが圧倒的に楽！ぺらっぺらの100均スポンジが優秀だった
商品情報
商品名：水切れがいいメッシュスポンジ
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：22×14cm
販売ショップ：セリア
食器洗いの正解、見つけちゃった♡セリアの『水切れがいいメッシュスポンジ』
毎日使うキッチンスポンジ。洗いやすさはもちろん、泡切れや乾きの良し悪しなど、管理のしやすさも注目ポイントですよね。
できるだけ長持ちさせたいと除菌や洗浄をこまめにしていても、ヌメッとした不快感が出てしまうことも…。
そんな悩みの中で見つけたのが、セリアの『水切れがいいメッシュスポンジ』。清掃グッズ売り場で見かけて、ぱっと見は布巾のようにぺらぺら。
でも実際に使ってみると、その薄さこそが使いやすさの理由でした！
ざっくり編まれたようなデザインで、素材はポリエステルと綿。クロスのように薄く、食器の形に合わせて自由自在に扱えるから、細かな部分まで洗いやすいんです。
食器に沿って洗えるから時短になる！複雑な形も洗いやすい！
食器の曲面に沿わせるようにして、一気に洗い上げることができます。平らなプレートからお椀、マグカップも洗いやすいです。
カトラリーは包むように洗えるので、手早くきれいになります。
調理器具の細かな部分も折りたたんでこすれば隅まで届くので、「ここだけ洗いにくい」が減るのもポイントです。
メッシュ素材なので空気の含みがよく、少量の洗剤でもしっかり泡立ちます。
スポンジを折って重ねれば厚みが出て、普通のスポンジのようにゴシゴシ洗うことも可能。用途に合わせて形を変えられるのは、従来のスポンジにはない使いやすさです。
洗い終わった後も泡が残りにくく、水で流せばすぐにすっきり。泡切れ・水切れともに抜群です。
薄手なので広げておけばあっという間に乾き、湿気による嫌なニオイや雑菌の繁殖を防ぎやすくなっているのも嬉しいポイント♪
今回は、セリアの『水切れがいいメッシュスポンジ』をご紹介しました。普通のスポンジだと洗ったり除菌したりの手間がかかりますが、このスポンジなら管理も簡単。衛生的に使えるのは大きなメリットといえます。
食器からカトラリーまで幅広く使える万能さで、毎日の食器洗いに“ラク”を求めるなら、試してみる価値大です。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。