¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤â¡Ä¡¡39ºÐÃËÀ¤¬Îý½¬¸å¤ËµÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Ç¶ÛµÞ³«Æ¬¼ê½Ñ¡¡ICU¤Ç·Ð²á´Ñ»¡Ãæ
¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤òÅý³ç¤¹¤ëÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁ¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢8·î¾å½Ü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Îý½¬Ãæ¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£·î8Æü¡£Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶¥µ»Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿39ºÐÃËÀ¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Î¥¸¥à¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¸å¤Ë°Õ¼±¾õÂÖ¤¬²¼¤¬¤êµßµÞÈÂÁ÷¡£±¦µÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤âÀéÍÕ¸©Æâ¤ÎÉÂ±¡¤Î½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡ÊICU¡Ë¤Ç·Ð²á´Ñ»¡Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Ï¢ÌÁ¤ÎÃç´ÖÃ£Ìé²ñÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤¿¤¬¡¢KO¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢²á¾ê¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¤ê¡¢ÎÏ¤Îº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö³ºÅö¤ÎÁª¼ê¤Î°ì¹ï¤âÁá¤¤²óÉü¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤Ïº£·î2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¶½¹Ô¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé5°Ì¤Î¿ÀÂÌÐÍø¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤ÈÆüËÜ¥é¥¤¥Èµé4°Ì¤Î±ºÀîÂç¾¤µ¤ó¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬¡¢»î¹ç¸å¤ËµÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Î¤¿¤á³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¤È¤â¤Ë·Ð²á´Ñ»¡Ãæ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤ª2¿Í¤Î»à¤ËÂÐ¤·¤Æ¶à¤ó¤Ç¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÄÉÅé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö»î¹ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ï¥×¥í¤ËÈæ¤Ù¤Æ°ÂÁ´ÂÐºö¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ÅÂç»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸Î¨¤Ï°µÅÝÅª¤ËÄã¤¤¤¬¡¢Îý½¬Ãæ¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤Ï¥×¥í¤È¤Î¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤Á¤ó¤È°ÂÁ´ÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È´í¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤¿¡£
¡¡º£²ó»ö¸Î¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï08Ç¯¤Ë¤âÎý½¬¸å¤ÎÆ¬ÄË¤òÁÊ¤¨¡¢¾®¤µ¤Ê¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Ë¤è¤ê·Ð²á´Ñ»¡¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ç¤Ï´û±ýÎò¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ï¶¥µ»Éüµ¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ãç´Ö²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ê¤Ì¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Êý¤ÏÌÀ³Î¤Ë¶¥µ»Éüµ¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÀáÌÜ¤Ç²¿¤«¤·¤é¤ÎÂÐ±þ¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤Èº£¸å¤Ï35ºÐ°Ê¾å¤ÎÁª¼ê¤ä¡¢¶¥µ»´Ö³Ö¤¬5Ç¯°Ê¾å¶õ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢MRI¸¡ºº¤òµÁÌ³¤Å¤±¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆüÌë¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊJBC¡Ë¤È¤Î¹çÆ±°å»ö°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤¡¢°ÂÁ´´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£