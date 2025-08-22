即売り切れる予感…！デザインが天才的♡大人世代にもぐっと刺さる100均キーホルダー

今回ご紹介するのはダイソーのキーホルダー！110円（税込）とお安いのですが、デザインが優秀なんです。昔懐かしのガラケーデザインで、ボタン部分などもかなり正確に再現されています。画面部分は推しの写真に入れ替え可能！待ち受け画面を変えて楽しめる優秀キーホルダーですよ♪ぜひチェックしてみてくださいね。

商品情報

商品名：キーホルダー（携帯）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

懐かしさがたまらない！ダイソーで見つけたかわいいキーホルダー

ダイソーの推し活系グッズ売り場でおもしろいキーホルダーを発見！その名も『キーホルダー（携帯）』です。懐かしのガラケーデザイン！

実際に持っているとキーホルダーとしては大きいですが、本物のガラケーよりもかなり小さく、おもちゃっぽさがかえってかわいらしいですよね。

ボタンなどかなりリアルですが、ちょっぴり残念なのが画面がLINE風というところ。ガラケー全盛期にはなかったので、少し不思議な感じがします！

推しの写真を入れれば待ち受け画面風に！

でもこの残念ポイントも入れ替えることで解決！推しの写真やお気に入りのシールなどを入れることで、待ち受け画面を変えることができるんです。

最近は証明写真風のグッズなども増えているので相性がよさそう。当時待ち受けにしていた画面などを再現して、印刷して入れるなんて使い方もいいかもしれません！

今回はダイソーで購入した『キーホルダー（携帯）』をご紹介しました。ダイソーではガラケー風ミラーもかなり人気なので、こちらの商品も人気が高まりそうな予感。

品薄になる可能性があるので、気になる方はぜひ早めにチェックしてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。