アメリカのトランプ大統領がテキサス州で自身が所属する共和党が有利となるように選挙区の区割り変更を求めるなか、カリフォルニア州議会は21日、民主党が有利となる変更案を可決しました。

カリフォルニア州議会は21日、民主党が有利となる選挙区の区割りの変更案を可決しました。

カリフォルニア州議会では民主党が多数派を占めていて、11月の住民投票で承認されれば、来年の中間選挙で民主党がさらに議席を増やし優勢となる見通しです。

選挙区の区割りをめぐっては、トランプ大統領が所属する共和党が多数派を占めるテキサス州議会の下院が20日、共和党が有利となる変更案を可決しています。

これはトランプ氏が来年の中間選挙を見据えて変更を求めているもので、カリフォルニア州議会はその対抗策としての変更案の可決を進めていました。

カリフォルニア州のニューサム知事は「カリフォルニア州民はトランプ氏の標的になっている。我々には反撃の選択肢が与えられた」とコメントしています。

特定の政党に有利なように選挙区の区割りを変更する措置は合法ではあるものの、民主主義を機能不全に陥らせる可能性があり、波紋を広げています。