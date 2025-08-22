100均何店舗探し回っても欲しい！今SNSがざわついてる！世界的なあのキャラクターグッズ

新作のぷちぷちおみせっちが発売されて、当時遊んでいた大人世代も、そして現役で遊んでいる子どもたちも夢中になっているたまごっち。そんなたまごっちのグッズがダイソーでも購入できるのをご存じですか？ラインナップが豊富なのですが、あまりの人気に品薄に…。今回は何とかゲットできた文房具を2つご紹介します♪

商品情報

商品名：たまごっち ボールペン（ピンク）／たまごっち メモ帳（ピンク）

価格：各￥110（税込）

メモサイズ（約）：9cm×9cm

販売ショップ：ダイソー

ダイソーで大人気！たまごっちグッズが100円なのにかわいくて実用的！

ダイソーの季節もの売り場ですごいアイテムを発見！なんとたまごっちのグッズが売られていたんです。あまりの人気に文房具数点と収納グッズの一部しか残っていませんでしたが、ジップバッグやフェイスタオルなどたくさんの商品が展開されているようです。

筆者は残っている商品の中から文房具を2点購入してきたので、ご紹介します！

まずご紹介するのはダイソーの『たまごっち メモ帳（ピンク）』。まめっち、くちぱっち、めめっち、みみっちがデザインされたかわいらしいメモ帳です。

上部に飛び出るデザインになっているため、お顔の上に文章を書かないで使えるのはうれしいポイント！

お値段はこのクオリティで45枚入り110円（税込）です。

書くスペースがしっかりとあるので、メモ書きから一言メッセージまで大活躍。キャラクターグッズを手に取りにくい大人世代でも、よく使う消耗品なら気にせずに楽しめそう。

たまごっちを知っている世代ならメモを手渡すときに、懐かしい話で花が咲きそうです♪

売り切れる前にゲットして！ダイソーのたまごっちグッズ

続いては『たまごっち ボールペン（ピンク）』。こちらは0.7mmの3色ボールペンで、黒・青・赤のインクが入っています。

こちらもまめっち、くちぱっち、めめっち、みみっちがデザインされています。

書き心地としてはよくある3色ボールペンといった印象。プチプラですが書き心地が気になるということもなく、3色あるので勉強から仕事まで活躍してくれますよ！

今回はダイソーで購入した『たまごっち ボールペン（ピンク）』と『たまごっち メモ帳（ピンク）』をご紹介しました。

新作のぷちぷちおみせっちが登場したこともあり、再び人気を集めているたまごっち。店舗によっては品薄になっている場所もあるようなので、気になる方は早めにチェックしてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。