兵庫県豊岡市で、農業と地域の未来を変える画期的な取り組みがはじまっている。平田オリザさん（劇作家・演出家）のラジオ番組（ラジオ関西『平田オリザの舞台は但馬』）に、一般社団法人トコサの代表・遠藤真森さんが出演。『農』をテーマにさまざまな活動をしている遠藤さんが開発した、地産地消アプリについて語った。

一般社団法人トコサ

遠藤さんは、4年前に兵庫県豊岡市に移住した都市部出身の地域イノベーター。神戸生まれで、関西の都市部で育った遠藤さんが豊岡を選んだ理由は、家系のルーツと仕事のつながり、そして、生物多様性への深い関心にあった。





「父方の実家が豊岡ということもありますが、家系に昆虫の生態学などを専攻している人が多くて。コウノトリ野生復帰の取り組みなども、昔から興味を持っていたんです」（遠藤さん）

前職はまちづくりを支援する会社で、特に、農業・農村分野を担当。豊岡市の10年間にわたる農業ビジョン策定に携わった経験を持つ。

コロナ禍には、会社から出向する形で市役所の仕事に従事。農業ビジョンの推進に携わりながら地域とのつながりを深め、シェア農園の運営や在来種保全に向けた活動も行い、2年後に独立した。

そんな遠藤さんが開発したのは、生産者と消費者を直接つなぐ新しい地産地消プラットフォームサービス『ToCSA（トコサ）』。欧米で普及している「CSA（Community Supported Agriculture）」（＝生産者と消費者が連携し、前払いによる農産物の契約を通じて相互に支え合う仕組み）を、日本の文化に合わせてアレンジしたシステムだ。

ToCSAの特徴は、以下の通り。



1）地域内に商品の受け渡しステーションを設置

2）生産者が商品を出品

3）消費者がアプリで予約・購入

4）指定したステーションに生産者が商品を届け、消費者が受け取る

2024年11月にアプリをリリースし、現在、豊岡市内10か所にステーションが設置され、16人の生産者が参加。農家が生産した作物だけでなく、地元の食材を使った加工品・パン・お弁当なども販売されている。今年7月時点におけるアプリのインストール数は600を超え、実際に購入したことがある人は55人に達している。

生産者が商品を提供している様子

消費者が指定されたステーションで商品を受け取る

特に注目すべきは、豊岡演劇祭との連携。演劇祭の会場を臨時の受け渡しステーションとして活用。観劇のついでに地元の食材を受け取れるという試みは、世界に類を見ないといえる。

生産者側のメリットも大きい。通常の直売所と同等の販売手数料であるため手元に残る金額が多く、予約販売であることから販売時のロスも発生しない。

これまで、食の安全への関心や、予約購入という概念は欧米ほど浸透していなかった。米価の高騰や宅配便の人手不足など、日本の食と農を取り巻く環境が大きく変化するなか、遠藤さんの取り組みは未来型の解決策を示唆しているのではないだろうか。

少しずつではあるが、販路の拡大と、地元消費者との直接的なつながりが生まれている。

将来的に、食べ物だけでなく地域のイベントやワークショップの情報掲載、予約機能なども追加する予定だそうで、「食べ物の地産地消を軸に、暮らしやすく魅力的な地域づくりのプラットフォームを目指している」という。

「これからのスタンダードになるかもしれない」という遠藤さんに、平田さんは以下の言葉とともに太鼓判を押した。



「但馬の強みは、カロリーベースだと自給率はほぼいけるという点ですしね。こういうシステムの存在を知ると、『あ、なるほどな』と思うけど、最初にシステムを考えた方は素晴らしいですよね」（平田さん）

予約購入という地産地消の形が、日本の農業と地域コミュニティに新たな息吹を吹き込もうとしている。



※ラジオ関西『平田オリザの舞台は但馬』2025年8月21日放送回より