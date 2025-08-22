「省スペースで保管したい」ってわがままを叶える100均便利グッズ

組み立てた家具がなんだかガタガタしてる…。そんなときに活躍してくれるドライバーですが、普段はあまり出番がなく、できるなら最低限のスペースで収納したいですよね。そこでおすすめしたいのがダイソーの商品。なんとキーホルダータイプで、鍵のような形をしたドライバーなんです。早速チェックしていきましょう♪

商品情報

商品名：キーホルダー型ドライバー2本セット

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：マイナスドライバー6mm・プラスドライバー6mm／PH2

販売ショップ：ダイソー

これ天才かも！ダイソーで見つけたアイディア工具

ダイソーの工具売り場でおもしろいアイテムを発見！その名も『キーホルダー型ドライバー2本セット』です。

キーリングに鍵のようなものがついているのですが、先部分をよく見るとドライバーになっているんです！しかも2本入りで、6mm／PH2のプラスドライバーと…。

6mmのマイナスドライバーがセットになっています。

ご覧のとおり極小サイズなので収納場所を取りません。大げさな工具はあまり使わないから最低限のものだけが欲しいという方におすすめです！

鍵を回すような感覚でネジを締められる！

あまりの小ささに使用感が不安だったのですが、意外にも持ち手部分がキーヘッドのようになっているため使いやすさ◎。力を入れやすく、鍵を回すような感覚でネジを締めることができました。

簡単な家具の組み立てや調整、自転車の修理などのちょこっと使いには十分なアイテムです。

キーリングをフックに引っ掛けておうちに常備してもよし、鍵につけて持ち歩くもよし！どちらにしても場所を取らず使い勝手がいいですよ。

今回はダイソーの工具売り場で購入した『キーホルダー型ドライバー2本セット』をご紹介しました。ちゃんと使えるものが欲しいけど、収納場所は取りたくないというわがままをかなえてくれるアイテム。

とてもおすすめなので、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。