　双子を妊娠中のタレントの中川翔子が22日、自身のインスタグラムを更新。妊娠中の体の不調や不安をつづった。

　5月5日に妊娠を発表。今月には子供が双子であり、また2人とも男の子であることを公表している中川。大きく膨らんだお腹の写真をアップし、「また一気に巨大化がすすんできた　下から撮るとやばいです」と明かした。出産予定は「まだまだあと一カ月以上」だといい、「わたしの身体　どーなるの？」と不安をつづった。

　「いよいよ身体がしんどくて　世の中の皆様への尊敬が増しています　一気にきた、いろいろと　本当に寝返りがきつい、重たくて　うーって言わなきゃ寝返りうてない　全然眠れない」と体の不調を告白。「食欲が増してしまい今気づいたらピザ焼いてました　うーばー見つめてて踏みとどまったのに！　米粉と豆腐こねて、、ってヘルシーでもないですね　でもピザ食べたくてどうかしてた　一人で完食しました　あああ、、、、」と食欲が止まらないことも明かした。

　「これからどうなっちゃうんだろう」と不安を吐露。「張り止め飲んでがんばらなきゃギリギリまでお腹で無事にいてください」と願いながらも、「なんか不安で泣けてきました　ちょっとなんか変だわたし、、、、」と胸の内を明かした。

　体のむくみもひどいといい、「むくみで指がうごきません　指輪たちもはいらないからずっとはずしてり　いつかまた痩せたらむくみとれたら入るようになるかなぁ」とつづった。

　最後は自分に言い聞かせるように「がんばるしかない　いま頑張ってるみなさま　全てのみなさま　いっしょに頑張りましょう」と結んだ。