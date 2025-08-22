長谷川潤、北海道・定山渓で家族旅行 “道民”「ええええ！」「来てたなんて」 継父と遊ぶ長男“顔出し”ショットも
モデルの長谷川潤（39）が22日、自身のインスタグラムを更新。長男、長女の“顔出し”ショットを添えて北海道旅行の様子を公開した。
【動画】北海道でバームクーヘン作りをする長女＆長男の“顔出し”ショット
長谷川は「今年の夏休みは北海道へ。大自然に囲まれながりリラックスが出来て、美味しいご飯が食べれて、毎日温泉に入れて、子供達のアクティビティも多くて、ここに来て良かった #Jozankei #Hokkaido」とコメントし、子どもたちと手をつなぎ歩く姿や継父とボードゲームをする長男の姿など、複数のシーンを合わせた動画で北海道・定山渓を満喫した家族旅行を紹介している。
この投稿を見た“道民”からは「見覚えのある景色だと思ったら定山渓に潤ちゃんが来てたなんて」「ようこそ北海道へ 潤ちゃんが近くに来てるなんて」「北海道来てくれるなんて嬉しいですー！」「ええええ！めっちゃ近くに来てくれてたんだ！」などと歓喜のコメントが寄せられていた。
