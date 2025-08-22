STU48工藤理子、美ボディあらわな水着姿公開 『アップトゥボーイ』限定版表紙に登場
アイドルグループ・STU48の工藤理子が、22日発売の『アップトゥボーイ Vol.354』TSUTAYA限定版（ワニブックス）の表紙に登場する。工藤はソログラビア10ページとともに、限定表紙を単独で飾る。
【アザーカット】豊満ボディを披露したSTU48工藤理子
持ち前の明るさとトーク力で、バラエティー番組でも活躍中の工藤。無邪気な笑顔からふとした瞬間に見せる大人っぽい表情まで、今の工藤の等身大の魅力を丁寧に写し取った。スタイリングはシンプルかつノーブルに。飾らない美しさがより際立つ、まさに“りこち”らしさ満載のグラビアとなっている。
また同号表紙は日向坂46の大野愛実が担当。ほか櫻坂46中川智尋、乃木坂46岡本姫奈、AKB48花田藍衣、22/7西條和、STU48工藤理子などが登場する。
【アザーカット】豊満ボディを披露したSTU48工藤理子
持ち前の明るさとトーク力で、バラエティー番組でも活躍中の工藤。無邪気な笑顔からふとした瞬間に見せる大人っぽい表情まで、今の工藤の等身大の魅力を丁寧に写し取った。スタイリングはシンプルかつノーブルに。飾らない美しさがより際立つ、まさに“りこち”らしさ満載のグラビアとなっている。
また同号表紙は日向坂46の大野愛実が担当。ほか櫻坂46中川智尋、乃木坂46岡本姫奈、AKB48花田藍衣、22/7西條和、STU48工藤理子などが登場する。