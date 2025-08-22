NHKの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。

【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん あかつき桃を堪能「確実に咀嚼の練習になります 味も香りも分かりやすくて飲み込むのが楽しいのです」【ＡＬＳ闘病】





津久井教生さんは、「暑くても、食べる意欲はしっかりと持っていたいですね〜♪」と題し、「ここのところ、いただきものの福島あかつき桃をいただいていました」と投稿。









続けて、「細かく刻んでもらってゆっくりと前歯と舌で咀嚼するとごっくんしやすくなるのです」と、明かしました。









津久井教生さんは、「確実に咀嚼の練習になります 味も香りも分かりやすくて飲み込むのが楽しいのです」と、心境をコメント。









また、「そしてスムージーにしてもらうとなぁんとお通じもスムーズに〜 私はお通じがいい感じなので恵まれています」と、伝えました。









最後に、「果物は水分も多いし食物繊維も多いものがたくさんあるのでお腹にも良い食べ物なのです 食べる意欲もわかせてくれます 季節のフルーツ大好きです」と、コメントし、投稿を締めくくりました。









２024年10月10日のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がALS(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。









そして、「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」と、ファンへ呼びかけていました。









津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などをつとめていました。



【担当：芸能情報ステーション】