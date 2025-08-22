紅しょうが・稲田美紀が、芸人同士で結婚した男性芸人の妻へのデリカシーのない発言に激怒する一幕があった。

【映像】稲田がブチギレた「前田敦子似」28歳女芸人の夫

8月21日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送された。番組内の企画「本音はベッドの上で」では、芸能人夫婦がラブホテルで普段言えない本音を語り合う機会が設けられている。この企画は今回が第2弾で、前回はパーマ大佐とアイドル鳥越夫妻が“夫婦レス”の実態や妊活への本音を赤裸々に語り、大きなインパクトを残していた。

今回は、女芸人No.1決定戦「THE W 2024」で第3位となったお笑いコンビ・忠犬立ハチ高の王坂と、夫であるブタエスパー・お銀黒川が登場した。王坂はMCのぺえも「自称・前田敦子ね」と認識するように、自身でも「どうも、前田敦子です」と持ちネタであいさつすることがあり、上智大学文学部を卒業している。夫のお銀黒川はメディアにほぼ初登場であった。王坂とお銀黒川は、わずか11ヶ月の交際を経て今年1月に結婚しており、出会った日に交際を始めたため、友達期間は一切なかったと明かしている。王坂にとってお銀黒川が初めての彼氏であったという。

ラブホテルで二人きりになった際、普段から意見を出し合えないと自覚している二人は、子供を持つことと芸人としてのキャリアというセンシティブな話題についても話し合った。王坂は子供を欲しいと考えていたが、どちらかが芸人を辞めなければならないのではないかと悩んでおり、「普通の会社員になります」といった形で芸人を辞めることはしてほしくないと述べた。これに対し、お銀黒川も「やっぱ芸人を手放したくはないというか、（芸人でいることが）楽しすぎるから」と語り、「辞めた時に、共倒れの未来しか見えない」と考えていることを明かした。

そして、結婚前の飲みの席でお銀黒川が「結婚したいし、子供も欲しい」と話していたことについて王坂が尋ねると、お銀黒川は「いや！それは、自立したお金を持ってる女性と結婚して、俺は芸人でってイメージだったから（今は違う）。だから、それで言うと、その人生設計は崩れました」と衝撃的な発言。

この発言に、スタジオでVTRを見ていたMCの稲田は「言う？はあ？？？こいつ？まじで言わんでいい！」と激怒。

しかし、王坂本人は動揺することなく「もし、ちゃんとした職業の女性というか、お金もお金持ちっていうか、しっかり働いてる、たっくんの元々の理想の女性が良かったら、そっちに行ってもいいと思う」とお銀黒川の気持ちを優先するとコメント。お銀黒川は、自身の発言に対し「離婚してまで子供欲しいっていう、子供への執着心はないよ。ここで作るならって考えであって」と弁解し、「絶対今の状況でさ、どっちか仕事辞めろってなったら、俺やん」「（そうなると後から）もしかしたら、俺自身がりさちゃんを憎む可能性も（あるよね）」と、自身の無名さや経済力を懸念していることを明かした。

王坂は「すぐ『私たちならなんとかなるよ。芸人続けながら産もうよ』とはまだ思えないよ」と語り、「お互いまだ自分の人生に精一杯」という認識を示した。お銀黒川も「人のこと見てられへんもんな」と同意し、かつてほど子供を強く欲しいとは思わなくなっており、「今はもう2人で楽しいというかさ。全然まだやれてないこといっぱいあるから。一旦しばらく2人で色々エンジョイするフェーズにしてもいいのかな」という意向を示した。最終的に、子供を作る話は「一旦白紙」という結論に至り、王坂も「いい意味で白紙だね」と同意した。

本音の話し合いを通して、王坂は「一方的に私が言う形になるかなって予想してたんですけど、思ってることを意外といっぱい聞けて嬉しかったですね」と感想を述べ、お銀黒川も「本音ぶつけても会話できるっていうことを知れたのがすごい収穫というか、別にこれからもなんか家でも言いたいこと言える気がしてきた」と話した。二人は関係が「1歩前進できた」と実感し、特に「どういうプレイが好きかって、どういう性癖かっていうのすり合わせがすりできたのは結構大きかった」と語っている。

スタジオのMC陣は、今回の話し合いは「本音で話し合ういいきっかけにはなった」と評価した一方で、ぺえはお銀黒川に対して「もう少し自信を持って生きてほしい」とコメント。RIHOは二人の関係はまだカップルのようで、「これから深みが出てくるといい」と期待を寄せた。稲田は、「人生設計が崩れました」というお銀黒川の発言に対して、「なんで1回『俺が頑張って売れるから、それまでちょっと待ってよ』とか言われへんの？」「黒川さん、連れてきてもらおうかな。全部言おうかな。白紙じゃないし、話し合ったよな?」と。最後まで怒りをあらわにしていた。