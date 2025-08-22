B&ZAI¡¢CS¥Æ¥ìÄ«¤Ç¡ÈÌ¥ÎÏÂçÁ´³«SP¡É¡¡Mrs.GREEN APPLE¼ã°æ¤ØÇº¤ßÁêÃÌ¡õ²»ÂçÂ´¡¦Ìð²ÖóÕ¤Î³èÌö¤Ë¤âÇ÷¤ë
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¥°¥ë¡¼¥×¡¦B&ZAI¤¬¡¢24Æü¤ËCS¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØM:ZINE¡Ö´°Á´ÈÇ¡×¡Á¿·À±¥°¥ë¡¼¥×B¡õZAI¡Ê¥Ð¥ó¥¶¥¤¡Ë¤ÎÌ¥ÎÏÂçÁ´³«SP¡Ù¡ÊÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØM:ZINE¡Ù¤Î´°Á´ÈÇ¤È¤Ê¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÃÏ¾åÇÈ¡ÊÁ´3²ó¡Ë¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¤¸ø³«¤Î¡ÊÈë¡Ë±ÇÁü¡õ¥È¡¼¥¯¤ò90Ê¬¤Î¤¦¤Á40Ê¬°Ê¾å¤ÎÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ö¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡Ä¡ª¡×M¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëB&ZAI¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡¿ûÅÄÎÖÇ«¤ÈËÜ¹â¹î¼ù¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤ÇSNS¥À¥ó¥¹¥³¥é¥Ü¤Î¤ª¼êËÜÆ°²è¤ò»£±Æ¡£²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥é¥¤¥Ö¤ÇÃíÌÜ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡©¥ê¡¼¥À¡¼º£ÌîÂçµ±¤Ï²ÉÌÛ¥¿¥¤¥×¡Ê!?¡Ë¤Ê¤ÉB&ZAI¤ÎÎý½¬É÷·Ê¥¦¥éÂ¦¤ËÃíÌÜ¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¼ã°æÞæÅÍ¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¤Ø¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤ÇÍò¡ÖLove so sweet¡×¤Î±éÁÕ¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢ÎëÌÚÍª¿Î¤¬Mrs. GREEN APPLE¡Ö·ß¤Î±´¡×¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤ÇÇ®¾§¡¢¤µ¤é¤Ëº£Ìî¤ÈMrs. GREEN APPLE¡ÖÅÀÉÁ¤Î±´¡×¤âÈäÏª¡£¼ã°æ¤¬¹¥¤¤ÊÂç¿¹¸µµ®¤Î²Î¤¤Êý¤Ï¡£
¡¡Í½»»¤È¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ëB&ZAI¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¥é¥¤¥Ö¤Î±é½Ð¡¢º£Ìî¤¬¼ã°æ¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤Êý¤ò¼ÁÌä¡£¥Õ¥§¥¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÃå¤ë°áÁõ¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢´°Á´ÈÇ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡²»ÂçÂ´¤ÎÌð²ÖóÕ¤Ï¡¢¥É¥é¥à¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¸°È×¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ú´ï¤¬±éÁÕ¤Ç¤¤ë¡Ê!?¡Ë¡£¥Õ¥§¥¹¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤âÌð²Ö¤¬Âç³èÌö¤Ê¤É¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ËþºÜ¡£Ìð²Ö¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ±éÁÕ¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌð²Ö°¦¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥È¡¼¥¯¤âÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼»ý¤Á¹þ¤ß´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤Ï¼Â¤ÏÌ¾Á°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ê!?¡Ë¡¢¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°½ª¤ï¤ê¡¢²ù¤·¤½¤¦¤ÊËÜ¹â¤¬¥³¥¦¥áÂÀÉ×¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÈäÏª¤Ê¤É¡¢´°Á´ÈÇ¤À¤±¤ÎÈëÂ¢¥·¡¼¥ó¤âÆÏ¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢CS¤À¤±¼ýÏ¿¸å¤Î´¶ÁÛ¥È¡¼¥¯¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¿ûÅÄÎÖÇ«¤ÈËÜ¹â¹î¼ù¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤ÇSNS¥À¥ó¥¹¥³¥é¥Ü¤Î¤ª¼êËÜÆ°²è¤ò»£±Æ¡£²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥é¥¤¥Ö¤ÇÃíÌÜ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡©¥ê¡¼¥À¡¼º£ÌîÂçµ±¤Ï²ÉÌÛ¥¿¥¤¥×¡Ê!?¡Ë¤Ê¤ÉB&ZAI¤ÎÎý½¬É÷·Ê¥¦¥éÂ¦¤ËÃíÌÜ¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¼ã°æÞæÅÍ¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¤Ø¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤ÇÍò¡ÖLove so sweet¡×¤Î±éÁÕ¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢ÎëÌÚÍª¿Î¤¬Mrs. GREEN APPLE¡Ö·ß¤Î±´¡×¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤ÇÇ®¾§¡¢¤µ¤é¤Ëº£Ìî¤ÈMrs. GREEN APPLE¡ÖÅÀÉÁ¤Î±´¡×¤âÈäÏª¡£¼ã°æ¤¬¹¥¤¤ÊÂç¿¹¸µµ®¤Î²Î¤¤Êý¤Ï¡£
¡¡Í½»»¤È¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ëB&ZAI¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¥é¥¤¥Ö¤Î±é½Ð¡¢º£Ìî¤¬¼ã°æ¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤Êý¤ò¼ÁÌä¡£¥Õ¥§¥¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÃå¤ë°áÁõ¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢´°Á´ÈÇ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡²»ÂçÂ´¤ÎÌð²ÖóÕ¤Ï¡¢¥É¥é¥à¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¸°È×¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ú´ï¤¬±éÁÕ¤Ç¤¤ë¡Ê!?¡Ë¡£¥Õ¥§¥¹¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤âÌð²Ö¤¬Âç³èÌö¤Ê¤É¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ËþºÜ¡£Ìð²Ö¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ±éÁÕ¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌð²Ö°¦¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥È¡¼¥¯¤âÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼»ý¤Á¹þ¤ß´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤Ï¼Â¤ÏÌ¾Á°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ê!?¡Ë¡¢¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°½ª¤ï¤ê¡¢²ù¤·¤½¤¦¤ÊËÜ¹â¤¬¥³¥¦¥áÂÀÉ×¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÈäÏª¤Ê¤É¡¢´°Á´ÈÇ¤À¤±¤ÎÈëÂ¢¥·¡¼¥ó¤âÆÏ¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢CS¤À¤±¼ýÏ¿¸å¤Î´¶ÁÛ¥È¡¼¥¯¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆÏ¤±¤ë¡£