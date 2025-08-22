timelesz、『タイムレスマン』初のゴールデン進出 伊勢神宮を目指す旅で生放送にも飛び入り出演
8人組グループ・timeleszによるフジテレビ系深夜バラエティー『タイムレスマン』（毎週火曜 深0：15）が、今年4月の開始以来初となるゴールデン帯に進出することが決定した。9月27日午後9時から土曜プレミアム『タイムレスマン』として初のスペシャルで放送する。
【写真】真剣な原嘉孝を笑顔で見守る佐藤勝利、橋本将生、猪俣周杜
timelesz待望の地上波初バラエティーとなる同番組は「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」を合言葉に、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝のメンバー8人が全員一丸となって、かつそれぞれの個性を発揮しながら、さまざまなロケ企画を展開している。
今回は、メンバーと番組のさらなる飛躍を願って、日本屈指のパワースポットとしても有名な「伊勢神宮」で、8人みんなで参拝をすることに。しかも、よりありがたいご利益を授かるべく、古くより伝わる“お伊勢参り”にならって、東京から東海道をたどりながら三重の伊勢神宮を目指す一大ツアーを敢行する。
スタート地点の東京タワーに集合した8人は、念願のゴールデンSPのロケ、しかもお伊勢参りが満喫できるとあって大いに盛り上がるが、その後すぐに企画の詳細を知らされ、テンションは急降下。なんと今回の旅は、途中いたるところでメンバーがリタイアしていく“脱落旅”なのだ。
ただし、一度脱落してもその後の努力と運次第で本隊に復帰することができる、というルールに希望を見いだした8人は、意気込みも新たに、東京から300キロ以上離れた伊勢神宮を目指して出発するのだった――。
道中では、レギュラー放送でおなじみの“ペットボトルを投げて・回して・立てる”新競技「立道（たてどう）」などの番組オリジナルゲームでメンバー対決を繰り広げるほか、数々の難関が彼らを待ち受けており、まったく先が読めない展開に…。
ちなみに8月21日には、旅のミッションのひとつとして、東海テレビの朝の情報番組『スイッチ！』の生放送に飛び入りで出演を果たし、東海地方の視聴者を驚かせたばかり。その詳しい顛末（てんまつ）は、番組で明らかになる。果たして8人は、全員そろって伊勢神宮での参拝をかなえられるのか。
■チーフプロデューサー・山田賢太郎コメント
timeleszの“勢い”“パワー”“魅力”には、いつも驚かされます。勝利さん・風磨さん・松島さんの3人はもちろん、新メンバーのバラエティー能力もすごいスピードで成長していて、僕らスタッフも頑張ってしがみついていかないと振り落とされちゃいそうなくらいです。
深夜からスタートし、あっという間に土曜プレミアム。
僕らのヒーロー“タイムレスマン”。
こんなに全てに全力で汗をかくヒーローは見たことがありません！
皆さまも汗だくのヒーローをぜひお楽しみになさってください！
