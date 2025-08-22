義母にこき使われることに、ストレスが溜まっている人も多いと思います。ただ立場上、なにも言い返せず、黙って従うしかないのが現実ですよね。今回は、義母に大掃除をさせられる話をご紹介いたします。

一人で大掃除をさせられる

「毎年年末になると義母から呼び出されて、大掃除をさせられます。なにが嫌って、義母と一緒にやるのではなく、私一人でやらされるんです。義母はズボラだから、部屋は汚くて掃除するのも大変で。でも義母は『次はこっちね』『腰が痛くて動けないのよ』と言ってなにも手伝おうとはしません。でも私は黙って言う通りに掃除をしていたのですが、調子に乗った義母が『庭の草取りもお願いできる？』と言って、雪が舞う中外の掃除もさせられました。さすがにこれはキレていいですよね……」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年5月）

▽ お嫁さんをこき使うお義母さんって最低ですよね……黙って従い続けるとどんどん調子に乗りそうなので、嫌なことははっきり断るべきかも。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。