櫻坂46のニューカマー・中川智尋、人生初ソログラビア 『アップトゥボーイ』裏表紙＆中面10ページに登場
櫻坂46の四期生・中川智尋（17）が、22日発売の『アップトゥボーイ Vol.354』（ワニブックス）に初登場する。人生初のソログラビアとなった同誌の誌面カットが公開された。
【写真】透明感あふれる笑顔を見せる中川智尋
中川は、ことしの春に櫻坂46に加入したばかりの四期生。まだあどけなさの残る初々しさと、目を奪われるほどの凜とした佇（たたず）まい。グループに新たな風を吹き込む中川の“今”を切り取った裏表紙＆中グラビア10ページとなっている。
また同号表紙は日向坂46の大野愛実が担当。ほか乃木坂46岡本姫奈、AKB48花田藍衣、22/7西條和、STU48工藤理子などが登場する。
