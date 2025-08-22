Amazon.co.jpは、「スマイルSALE」を8月29日9時から、9月4日23時59分まで実施する。セール対象製品の予告が行なわれており、スマートスピーカー「Echo 第4世代」や「Fire TV Stick 4K」などのAmazonデバイスが低価格になるほか、シャオミのタブレット「Redmi Pad SE」や、SanDiskの外付けSSD 外付け 1TBなどもセール対象になる。

ポイントアップキャンペーンも実施する。イベント期間中、合計税込10,000円以上の購入を対象に、ポイント還元率がアップ。ブランドセレクション対象商品はさらにお得になるという。付与されるポイントは期間限定ポイントで、有効期限は当該ポイントが確定される月の翌月末日。例えば2025年10月1日にポイントが確定された場合、有効期限は2025年11月30日。詳しくはスマイルSALEのページを参照のこと。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください