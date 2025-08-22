パウエルFRB議長の講演を前にドル買い、ユーロドル1.16割り込む ドル円148.70円台



今夜のパウエルFRB議長講演を前にドルが買われている、ドル指数は今月11日以来の高水準。ユーロドルは1.160割れ、今月6日以来の安値をつけている。ポンドは11日以来の安値、ドル円は148.70円台に上昇。



パウエルFRB議長の講演はもちろんだが、24日未明の植田日銀総裁とラガルドECB総裁、ベイリー英中銀総裁の討論会も要注意。ベッセント米財務長官の日銀対応遅れ言及を受け、日銀の早期利上げ観測が浮上している。ECBと英中銀は年内の追加利下げのヒントが出るかどうか。

外部サイト