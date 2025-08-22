IMP.の松井奏＆ISSEI“ほぼ初対面”台湾旅に密着「無邪気で、かわいくて、とてもパワーをもらいました」【コメント全文】
7人組グループ・IMP.の松井奏と歌手・俳優のISSEIが台湾を訪れ、“ガチトモ”を目指す特別番組『ガチトモTrip.』が、8月30日、31日の午後9時からABEMAで配信される。
【写真】ほぼ初対面で何を話す!?先輩慣れしてないという松井奏
「TOBE」に所属する松井とISSEIが、2泊3日の台湾旅行を通して“ガチの友達＝ガチトモ”になれるかどうかに挑戦する。2人はほぼ初対面という関係ながら、それぞれが相手を楽しませる旅のプランを1日ずつ考え、「Trip.com」のアプリを活用し、現地の人に道を聞いたり、公共交通機関を利用するなどして自力で移動しながら、現地のグルメを堪能し、交流を深めていく。
番組内では「このペアで旅行と聞いたときどう思った？」「共通の先輩・後輩との関係性は？仲の良いメンバーは？」といった、ここでしか聞けない赤裸々トークも展開。2人は2泊3日の旅を通じて真の“ガチトモ”になれるのか。
収録後、松井は番組について「台湾の魅力がたくさん詰まった番組」、ISSEIは「誰かと一緒に旅をする楽しさ、新しい出会いの大切さを感じてもらえたら」とコメントを寄せた。
【コメント全文】
■松井奏（IMP.）
――旅を終えての感想を教えてください。
初めての台湾を存分に満喫しました！おいしいご飯、お買い物、観光、と盛りだくさんの旅でした！ゆるゆるとプライベート旅行のような雰囲気で素に近い僕らが見られると思います。ISSEIも無邪気で、かわいくて、とてもパワーをもらいました。台湾の魅力がたくさん詰まった番組になると思います！
――番組の見どころ、視聴者へのメッセージをお願いいたします。
今まであまり話す機会がなかったISSEIとの2人旅でした！そんな2人がどのように距離を詰めていくのかを、ゆるゆると見ていただけたら嬉しいです！ISSEIの無邪気なかわいさと、僕の先輩慣れしてない雰囲気を楽しんでください。笑そして、きっと台湾に行きたくなると思います!!ぜひお楽しみください！
■ISSEI
――旅を終えての感想を教えてください。
初めての台湾旅行楽しかったです！松井くんとはじめての旅行で緊張しましたが、撮影と共に会話も弾み緊張もほぐれました！また念願の小籠包を食べれたり、古着屋に行ったりすごく幸せでした。本当に至れり尽くせりでした！夜市での食べ歩きは特に印象に残っています。どれも味わい深く、現地の方々の温かさにも触れることができました。本当に楽しい旅でした。
――番組の見どころ、視聴者へのメッセージをお願いいたします。
台湾の魅力は、グルメや観光地だけではありません。人のやさしさや、ちょっとした会話の中に感じられる温もりが、この旅の一番の宝物です。この番組を通して、「行ってみたい！」と思っていただけたら嬉しいです。そして、誰かと一緒に旅をする楽しさ、新しい出会いの大切さを感じてもらえたらうれしいです。
