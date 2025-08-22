

早期投資が有効なのは、目だけでなく身体全般に言える（田村氏＜右＞の写真は本人提供、窪田氏の写真は撮影：梅谷 秀司）

元参議院議員であり、ベストセラーになった書籍『頭に来てもアホとは戦うな！』の著者でもある田村耕太郎氏。現在は家族とシンガポールに移住し、シンガポール国立大学の教授として日本のビジネスリーダーに向けて東南アジアの地政学を教えている。

一方、日本をはじめとしたアジアで増加している近視問題に早くから注目し、「予防すべき危険な疾患である」と発信しているのが、眼科医の窪田良氏だ。近視の抑制効果が期待できる「クボタグラス」を開発し、対策を呼びかけている。

この企画では、日本でも関心の高いシンガポールの教育や健康事情について、全5回にわたって対談する。第3回は、シンガポールの「長寿クリニック」でパーソナライズされた健康データがどのように活用されているのか、話を聞いた。

パーソナライズされた健康データの収集は、最強のビジネスモデル





窪田：前回、シンガポールで最先端の予防医療を提供している「長寿クリニック」についてお話を伺いました。

筋力、血糖値、睡眠、遺伝子、……、といったパーソナルデータをもとに、その人に合った食事や運動、睡眠などの健康習慣をアドバイスされると。

田村：そうです。実際に自分が受けてみて、これは最強のビジネスモデルだなと思いました。というのも、このクリニックには膨大なデータが集まります。

健康に関するあらゆるデータが蓄積されていく。世界中のデータビジネスにおいて一番苦労するのは何かというと、それはデータの収集なんです。

窪田：たしかに正確な個人のデータを集めるのはかなり難しいですよね。しかも、ただのデータだけではダメで、そこには相関性が必要。ちゃんとタグがついていなければ使えません。

田村：おっしゃる通りです。でも、長寿クリニックでは、会員がすべてのデータを正直にさらけ出してくれる。ひとえに長生きしたいからです。それもお金を払ってまで、情報を提供してくれる。こんなビジネス、ほかにありませんよ。信頼できるデータがお金をしょって向こうからやってくるので、ビジネスとしては超ハイマージンに必ずなるので理想的ですよね。このデータは宝の山でしょう。私もここに投資しているのでこのデータを使って何ができるかを考えるだけでワクワクします。例えば、サプリは完璧にパーソナライズされるでしょう。

サプリメントはパーソナライズされたものでなければ意味がない

窪田：サプリメントは、そもそもパーソナライズされていなければならないもの。みんなに効くものなどありません。私の書籍でも触れていますが、よく売られている“目に効くサプリ”には、科学的な効果がほとんど証明されていません。田村さんは日々の健康管理にサプリを取り入れていますか？

田村：私のパーソナルデータに合わせて、クリニックから指定されたものを摂取しています。シンガポールでもアメリカでもそうですが、サプリ業界は野放しになっています。長寿クリニックの専門家に言わせると、「ビタミンDと書いてあっても、全然入っていないものがいっぱいあるよ」と。

実際に口にしてみると、味が違うのがわかります。フィッシュオイルのサプリだったら、本物はものすごく魚臭い。私はビタミンDのサプリを摂っていますが、成分が凝縮されているからやっぱりちゃんと味がするんですよ。

窪田：サプリは、その後の効果も分析されるのですか？ 例えば、ビタミンDの血中濃度をモニタリングしていくとか。

田村：はい、必ずデータを出していきます。私の場合、ビタミンDの濃度が高いサプリを週2回摂取するようになって、数値は改善してきました。

窪田：数値を見て、効果を判断できるのがいいですよね。ビタミンDが足りている人がサプリを摂っても、過剰になってしまい、かえってよくないですから。データを取っているからこそ、徹底した管理ができている。

田村：いつも身に付けているウェアラブルデバイスによって24時間計測されているので、私がサプリを飲んだかどうかも、クリニックのスタッフは把握できるわけです。

富裕層の健康データを活用し、国民の健康寿命を延ばす

窪田：シンガポールの長寿クリニックは、健康意識の高いエグゼクティブの方たちが利用されていると思いますが、そうした健康への取り組みは一般の方たちへも広がっていくのでしょうか？

田村：私は、いずれは政府がこのクリニックとタッグを組んで、全国民に向けて展開していくのではないかと思っています。なぜなら、長寿クリニックを設立したのは、国立シンガポール大学の医学部に所属している有名な2人の教授なので。彼らはNetflixの健康長寿に迫るドキュメンタリー番組でも取り上げられるような、長寿研究のスペシャリスト。その2人の発信によって、いずれは予防医療が国策になるのではないかと。

窪田：そのために必要なのが、長寿クリニックのデータなのですね。

田村：はい。お金持ちが、最後に欲しいのは時間だと思うんです。そして、そのための健康。実際、長寿クリニックの利用者の大半は、中国本土やインドから来た富裕層です。例えば、あるクレジットカード会社では、最上位クラスのメンバーの特典としてこの長寿クリニックの検査を提供しているところもあります。長生きにつながることだったら、お金持ちは喜んでお金を出す。いずれはシンガポール以外にも、長寿クリニックは広まり、世界中で開設されるでしょう。

シンガポール政府としては、そうした健康データが集まったところで、広く国民に活用していくのが狙いです。何に使うかというと、公共政策です。

窪田：なるほど。そのためのモニタリングをしているというわけですか。

田村：私はそう予想しています。国民の健康寿命を延ばせば、年金や社会保障の制度も変わっていきます。労働力人口は15〜65歳と定義されていますが、その定義そのものが変わるからです。すでにアメリカの投資家、ウォーレン・バフェットさんは、94歳でも立派に活躍されている。高齢者が労働力になっていけば、おのずと国の財政は潤います。

窪田：今は一部の富裕層に向けての展開ですが、そうしたデータを集めて公共政策に利用する。一般の方でも長寿クリニックのベネフィットを得られるようになっていくということですね。

田村：そうした公共政策は、いいことばかりだと思うんです。経験豊富な人材が働き続けられるのですから、高齢化も悪いことではなくなる。引退せずに稼げれば、年金の支払いを延期することもできます。

窪田：中国が国策として近視対策に乗り出したのも、近視による眼疾患発症率を下げることで、将来の医療費を削減するためだと言われています。国民の健康寿命を延ばすことは、国にとってもメリットがたくさんありそうですね。

健康への投資は早ければ早いほど効果が高い

田村：実は、長寿クリニックには、20代で来ている若者もいるんです。

窪田：え！そんなに若くても？

田村：びっくりしますよね。20代からしっかり自分の健康のことを考えているなんて、すごいなと。

窪田：人は日々、老化していきますから、その速度を変えるのはとても大事。目に関してもですが、若いうちから気を付けていればいるほど、効果は高くなります。20代から始めたら、ものすごく長生きできる可能性も。

田村：若くして健康に投資するのは、とても賢いなと思います。私自身、予防医療にお金をかけることは有意義な投資だと考えています。

窪田：一番いい投資ですよね。自分のライフタイムが長くなって、その分だけアクティブに過ごせる。目ももちろん同じで、幼少期や若いうちに意識して近視を防ぐことで、将来の眼疾患発症率を抑えられます。



（出所）『近視は病気です』

そして何よりその人の幸せにもつながる。田村さんもですが、その若者にも先見の明がありますね。

次回は、社会人になってから学び続けることにどんな効果があるのか。田村さんが9月に発売される新刊の内容に触れながら、話をお聞きしていきます。

（構成：安藤梢）

（田村 耕太郎 ： 国立シンガポール大学リー・クワンユー公共政策大学院兼任教授、2022〜2026年一橋大学ビジネススクール客員教授）

（窪田 良 ： 医師、医学博士、窪田製薬ホールディングスCEO）