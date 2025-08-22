「バイクの日」で国産4メーカーの展示モデルを総チェック!
「8月19日はバイクの日 HAVE A BIKE DAY」が東京・秋葉原の「アキバ・スクエア」で開催された。バイクファンにとってはすっかりおなじみの本イベントだが、今年はどんなモデルが登場したのか。会場に足を運んでみた。
多くの二輪ユーザーが詰めかけた「8月19日はバイクの日 HAVE A BIKE DAY」
17回目にして初の夜開催!
1989年に政府が二輪車の交通事故撲滅を目的に制定した「バイクの日」(8月19日)。「8月19日はバイクの日 HAVE A BIKE DAY」は交通安全意識の啓発と「バイクの日」の認知度向上を図るとともに、バイクの有用性や利便性を発信する場として開催されている。
今年のポイントは開催時間。平日開催ということで、仕事帰りのビジネスパーソンも気軽に立ち寄れるよう、開催時間を14時〜20時に設定した。夜開催はイベント17回目にして初の試みだ。
15時のオープニングステージに登壇した日本自動車工業会 副会長兼二輪車委員会委員長の設楽元文さん(ヤマハ発動機代表取締役社長)は、「本日はバイクと触れ合い、語り合い、バイクの楽しさを感じていただきたいと思います」とあいさつした。
「9月19日(金)・20日(土)には埼玉県小鹿野町で『BIKE LOVE FORUM in 埼玉・おがの』および関連イベント『寄ってけ〜な! おがの ツーリングキャンペーン』、10月29日(水)〜11月9日(日)は東京ビッグサイトにて『ジャパンモビリティショー2025』が開催されます。こちらにもぜひ、足をお運びください」と開催予定のイベントもアピールした設楽さん
会場のステージイベントは第一部(14時30分〜17時)と第二部(17時30分〜20時)の二部制に。ステージ上では現役プロライダーによるトライアルデモや各種トークショーが行われた。
「電動トライアルバイクによるトライアルデモ」には「2025 MFJ全日本トライアル選手権IAスーパークラス」でトップを走る「YAMAHA FACTORY RACING TEAM」の黒山健一選手が登場。華麗なテクニックで会場を大いに沸かせた
国内4メーカーが最新モデルを展示
「8月19日はバイクの日 HAVE A BIKE DAY」のお楽しみといえば、国内4メーカーによる最新モデルの展示だ。各メーカーのブースには、今年もイチオシの最新モデルが並んだ。来場者は実際に見て、触って、跨りながら感触を確かめていた。
5月28日に国内販売が始まったヤマハ「TRACER9 GT+ Y-AMT ABS」(販売価格198万円)。自動変速トランスミッション「Y-AMT」(Yamaha Automated Manual Transmission)を備えたヤマハスポーツツーリングカテゴリーの新たなフラッグシップモデルだ
250ccの新たなレトロスポーツモデルとして誕生したカワサキ「W230」(販売価格66.55万円)。伝統のWブランドは2025年で60周年を迎えた
「Ultimate Sport」(究極のスポーツバイク)を開発コンセプトに誕生した第3世代のスズキ「Hayabusa」(販売価格223.3万円)。日本仕様はツーリング時の利便性を高めるETC2.0車載器が標準装備となる
可愛らしい見た目とコンパクトなボディが特徴のホンダ「ダックス125」(販売価格45.1万円)。2025年11月で新規生産が終了する50ccの原付一種の後を継ぎ、さらなる躍進はなるか?
平日開催にもかかわらず多くの来場者で賑わい、高まるバイク人気を体感できた「8月19日はバイクの日 HAVE A BIKE DAY」。今後はどんなモデルが人気を集めていくのか、注目したい。
ヤマハブース
ヤマハ「XSR900 日本限定カラー」(販売価格135.3万円)
ヤマハ「YZF-R3」(72.6万円)
カワサキブース
カワサキ「Z900 SE」(販売価格165万円)
「Ninja1100 SX SE」(販売価格198万円)
スズキブース
スズキ「GSX-8R」(販売価格119.9万円)
スズキ「ジクサー SF250」(販売価格51.48万円)
ホンダブース
ホンダ「CB1000 HORNET SP」(販売価格158.4万円)
ホンダ「Rebel 250 S Edition E-Clutch」(販売価格73.15万円)
レースマシン展示コーナー
ヤマハ「YZF-R1」(鈴鹿8時間耐久ロードレース参戦車両)
ホンダ「Rc213V」(FIMロードレース世界選手権MotoGP参戦車両)
スズキ「GSX-R1000R」(鈴鹿8時間耐久ロードレース参戦車両)
カワサキ「Ninja ZX-10R ST1000仕様」(全日本選手権ST1000クラス参戦車両)
カーボンニュートラルモデル展示コーナー
ヤマハ「E-Vino」(販売価格31.46万円)
カワサキ「Ninja 7 Hybrid」(販売価格184.8万円)
スズキ「e-PO」
ホンダ「CUV e:」(販売価格52.8万円)
ヤマハ「FJR1300AP」(白バイ)
ホンダ「NT1100P」(白バイ)
安藤康之 あんどうやすゆき フリーライター/フォトグラファー。編集プロダクション、出版社勤務を経て2018年よりフリーでの活動を開始。クルマやバイク、競馬やグルメなどジャンルを問わず活動中。 この著者の記事一覧はこちら
