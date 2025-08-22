画像はとなりのヤングジャンプ「こういうのがいい」のページ（https://tonarinoyj.jp/episode/2550912966097318776）より

【52発目「互認 chapter 3」】 8月22日 公開

集英社は8月22日、双龍氏によるマンガ「こういうのがいい」52発目「互認 chapter 3」をとなりのヤングジャンプにて公開した。

52発目「互認 chapter 3」では、友香に悟られたかとドキドキの村田と伊予。しかし友香はいつも通りのノリで……。なお8月22日現在、となりのヤングジャンプでは46発目「妙案 chapter 1」より最新話までの無料公開などが行なわれている。

□52発目「互認 chapter 3」のページ

【こういうのがいい】

このタイトルにしてこの内容あり。読めば伝わるこういうの。こういう漫画がむしろ良きっ！ 『間違った子を魔法少女にしてしまった』の双龍が描く新感覚・観察型リアルシチュエーション・ストーリー！ これはセフレではない。フリ(ーダム)フレ(ンド)である。