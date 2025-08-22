卓球女子中国代表で世界ランキング1位の孫穎莎（スン・インシャー）が、早田ひなに17連勝したとの話題が中国のSNS上で注目を集めた。

21日に行われたヨーロッパスマッシュ（スウェーデン）女子シングルス3回戦で早田と対戦した孫は、ゲームカウント3-0（11-5/11-8/11-5）のストレートで勝利した。

中国メディアの現代快報は「孫穎莎は早田ひなに17連勝」と報じ、このワードがそのままSNS・微博（ウェイボー）でトレンド入りした。

早田は中国で「リンゴちゃん」の愛称で親しまれているが、あるユーザーは発表が迫るアップル社のスマートフォン「iPhone 17」と17連勝をかけて「孫穎莎のアップル17が市場に登場だ」とコメントし、多くの共感を集めた。

このほか、「莎莎（孫の愛称）はやっぱりすごい」「まさに女王」「莎莎は女子シングルスで絶対的な統治力を示している」「2人はめちゃめちゃ対戦してるんだな」「日本卓球を黙らせられるのは孫穎莎！」「負けた早田も清々しい表情してる」といったコメントが寄せられている。（翻訳・編集/北田）