timelesz「タイムレスマン」初の全国ネット・ゴールデンSP放送決定 “脱落旅”敢行
【モデルプレス＝2025/08/22】timeleszが出演するフジテレビ系深夜バラエティー『タイムレスマン』（毎週火曜24時15分〜※フジテレビ他）が、GP帯に進出。全国ネットの「土曜プレミアム」枠で、9月27日21時より初のスペシャル番組を放送することがわかった。
記念すべき初のSPとなる今回は、timeleszメンバーと番組のさらなる飛躍を願って、日本屈指のパワースポットとしても有名な「伊勢神宮」で、8人みんなで参拝をすることに。よりありがたいご利益を授かるべく、古くより伝わる“お伊勢参り”にならって、東京から東海道をたどりながら三重県の伊勢神宮を目指す一大ツアーを敢行する。
【写真】菊池風磨の美腹筋
◆timelesz「タイムレスマン」初の全国ネット・ゴールデンSP放送決定
『タイムレスマン』は、timeleszの地上波初バラエティー番組。「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」を合言葉に、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝のメンバー8人が全員一丸となって、かつそれぞれの個性を発揮しながら、さまざまなロケ企画を展開。涙あり、笑いあり、そして“汗”ありの痛快バラエティーだ。
スタート地点の東京タワーに集合した8人は、念願のゴールデンSPのロケ、そしてお伊勢参りが満喫できるとあって大いに盛り上がるが、その後すぐに企画の詳細を知らされ、テンションは急降下。なんと今回の旅は、途中いたるところでメンバーがリタイアしていく“脱落旅”なのだ。ただし、一度脱落してもその後の努力と運次第で本隊に復帰することができる、というルールに希望を見いだした8人は、意気込みも新たに、東京から300km以上離れた伊勢神宮を目指して出発するのだった。
道中では、レギュラー放送でおなじみの“ペットボトルを投げて・回して・立てる”新競技「立道（たてどう）」などの番組オリジナルゲームでメンバー対決を繰り広げるほか、数々の難関が彼らを待ち受けており、全く先が読めない展開になる。
8月21日には、旅のミッションの1つとして、東海テレビの朝の情報番組『スイッチ！』の生放送に飛び入りで出演を果たし、東海地方の視聴者を驚かせたばかり。その詳しい顛末は、9月27日の放送で明かされる。（modelpress編集部）
◆山田賢太郎氏（チーフプロデューサー）コメント
「timeleszの“勢い”“パワー”“魅力”には、いつも驚かされます。勝利さん・風磨さん・松島さんの３人はもちろん、新メンバーのバラエティー能力もすごいスピードで成長していて、僕らスタッフも頑張ってしがみついていかないと振り落とされちゃいそうなくらいです。深夜からスタートし、あっという間に土曜プレミアム。僕らのヒーロー“タイムレスマン”。こんなに全てに全力で汗をかくヒーローは見たことがありません！皆様も汗だくのヒーローをぜひお楽しみになさってください！」
【Not Sponsored 記事】