須田亜香里、オフショルワンピで美脚輝く「天使みたい」「笑顔に癒やされる」の声
【モデルプレス＝2025/08/22】元SKE48の須田亜香里が21日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ衣装を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】須田亜香里、美脚輝くミニワンピ姿
須田は「少し前の生放送衣装」とつづり、衣装姿の写真を複数枚公開。白いミニ丈のオフショルダーワンピースを着用したショットでは、スラリと伸びる美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「天使みたい」「笑顔に癒やされる」「美脚すぎる」「大人っぽくて素敵」「可愛くて綺麗」「スタイル抜群」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
