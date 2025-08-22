なちょす（徳本夏恵）「女手一つで育ててくれた母」との写真公開「親子でスタイル良い」「仲良し」の声
【モデルプレス＝2025/08/22】モデルの“なちょす”こと徳本夏恵が21日、自身のInstagramを更新。母親との親子コーディネート写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】なちょす、親子でお揃いタイトジーンズ姿
なちょすは、親子でのお揃いデニムコーディネート写真を披露し、「いつも女手一つで育ててくれた母」と母親への感謝を表現。「優しさの塊のような母から愚痴を聞いた事は一度もなくて、いつも帰るたびに関わってくれる人に感謝だねと言ってくれる」とつづり、「そんな母をみてると私も優しさだけは絶やさず持ちつづけていたいなって」と母親から受け継いだ優しさを大切にしたいという思いを明かした。
また、「母の日を祝うつもりが、10年ぶりにお誕生日祝いも家族にして貰ってプレゼントにはスーツケースを母と姉から。大事に使う」と新しいスーツケースの写真も載せている。
この投稿に、ファンからは「親子でスタイル良くて素敵」「お母様との仲の良さが伝わります」「優しい関係性が微笑ましい」「デニムがお似合いです」「憧れで尊敬」「親子そろって美しい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
