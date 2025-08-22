レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は２１日（日本時間２２日）に敵地ニューヨークでのヤンキース戦に「６番・ＤＨ」で先発出場し、４打数１安打だった。１点リードの８回二死二、三塁で代打を送られベンチに退いた。打率２割３分６厘。チームは６―３で勝ち、連敗を３で止めた。



２回先頭は右腕ヒルのカウント２―２から外角低めのチェンジアップを打ち、投ゴロに倒れるも失策で出塁した。

１―１の４回先頭はカウント０―２からの３球目、外角高めに入ってきたストレートをバットの先で捉えると、打球はライナーで左翼線を襲う二塁打。狭いファウルグラウンドで打球を処理した左翼手ベリンジャーが体をフェンスにぶつけて体勢を崩した瞬間、テレビ中継を行ったＦＯＸの実況アナは「ヨシダは（一塁ベースを回ったところで）ストップし、再びスタートを切って二塁打にする」と伝えた。後続が倒れ、無得点に終わった。

２―２の５回二死一、二塁はカウント２―１から内角高めのフォーシームを捉えきれずに中飛。

４―３の７回二死二塁は３番手の右腕ウィーバーのフルカウントからの６球目、外角低めのチェンジアップを引っ掛けて一ゴロ。２打席続けて得点圏に走者を置いて一打が出なかった。８回二死二、三塁で代打を送られた。

宿敵との敵地４連戦の初戦を取った。地区首位のブルージェイズとは５ゲーム差ながら、同２位のヤンキースとは０・５ゲーム差。ブルージェイズを追うためにも負けらない。