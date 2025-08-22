「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日正午現在でＷ ＴＯＫＹＯ<9159.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



２２日の東証グロース市場でＷＴＯＫＹＯがストップ高カイ気配。同社は「東京ガールズコレクション」を活用したブランディング事業などを手掛けているが、２１日の取引終了後、定款の一部を変更すると発表。事業目的に関して、「暗号資産の売買、保有、投資、運用」を追加する。９月２６日開催予定の定時株主総会に付議する。この日は定款の一部変更を、材料視する買いが入っている様子だ。



出所：MINKABU PRESS