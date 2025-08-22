TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）がブラックスーツ衣装で揃えた姿が「爆イケすぎる」と話題を集めている。

■『KDMA』で3冠に輝いたTOMORROW X TOGETHER

TOMORROW X TOGETHERは、8月21日に開催された韓国の音楽授賞式『2025 K-WORLD DREAM AWARDS』に登場。K-WORLD DREAMグローバルミュージックアーティスト賞、K-WORLDクラス賞、本賞を受賞し、3冠に輝いた。

グループのXに投稿された動画では、黒スーツの5人が並び、笑顔でカメラに手を振っている。「MOAありがとうございます！」と受賞の喜びとファンへの感謝を伝えた。SOOBIN（スビン）、HUENINGKAI（ヒュニンカイ）、YEONJUN（ヨンジュン）のハイトーンヘアは美しく輝き、メンバーがそれぞれにマッチしたジャケットを羽織っている。

SNSでは「黒スーツ最強で最高」「イケメン黒スーツは至高」「気絶する人が出ちゃう」「カッコ良すぎる黒スーツ」「美の暴力！」「今日も美しいな…」「ありえんくらいビジュ良い」「めちゃくちゃカッコいい」「3冠おめでとう！」と多くの祝福の言葉が寄せられた。

■ファンダム・MOAの誕生日を祝うTOMORROW X TOGETHER

なお本日8月22日は、TOMORROW X TOGETHERのファンダム・MOAの誕生日。これを記念してメンバーがファンクラブにメッセージを寄せている。