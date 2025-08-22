ハイクラス×多言語人材にダイレクトアプローチ！東京グローバル就活

Orwoodと、bestieeは、選抜されたマルチリンガル学生とグローバル志向企業が直接出会う採用イベント《東京グローバル就活》の次回開催が2025年11月29日(土)に決定。

東京グローバル就活

■次回開催概要

日時：2025年11月29日(土)14時〜

場所：東京・田町

Orwoodと、bestieeは、選抜されたマルチリンガル学生とグローバル志向企業が直接出会う採用イベント《東京グローバル就活》の次回開催が2025年11月29日(土)に決定したことを発表します。

また、これにあわせ出展企業を募集しています。

■なぜ今、グローバル人材採用が必要なのか？

急速に進むAIやグローバル経済の変化の中で、企業にとって「多言語・多文化環境に適応し、高い視座で行動できる人材」は、もはや海外部門だけでなく、経営の中核人材となる存在です。

しかし、従来の合同説明会やナビサイトでは、こうしたハイクラス学生との出会いは極めて限定的。

そこでOrwoodは、新しい採用チャネルとして《東京グローバル就活》を立ち上げ、国内トップ大学×多言語対応学生と企業が、双方向の対話を通じて出会える場を設計しました。

■出展企業を募集中

《東京グローバル就活》は今後も定期開催を予定しており、次回は2025年11月29日(土)に実施が決定しています。

想定参加学生数100名、企業数6〜8社での開催を目指しています。

現在、次回開催2025年11月29日(土)へのご参加決定企業様もいますが、11月29日(土)への参加企業様、または11月以降のイベント開催に対する登壇企業は随時募集中です。

以下に該当する企業様はぜひ検討ください。

・世界水準の学生と“本気で対話”したい

・多文化対応力のある次世代リーダーを採用したい

・中国・アジア・欧米圏まで見据えた採用を強化したい

