台湾ロック界のスーパースター・伍佰（ウーバイ）初の日本盤『純白的起點＜純白の出発点＞』発売決定

1990年にデビューして以来、台湾ロック界を牽引してきたスーパースターで、10月2日には一夜限りの初来日公演を横浜・ぴあアリーナMMで行うことが決定している伍佰（ウーバイ）＆チャイナ・ブルーが、2023年リリースの最新アルバム『純白的起點＜純白の出発点＞』の日本盤を来日記念盤として9月24日に発売することが決定した。

■アルバムには日本語による解説や全曲の歌詞・対訳も収録

伍佰にとって日本盤のリリースは今回が初。本作は日本独自ジャケットとなっており、日本語による解説や全曲の歌詞・対訳も収録。

また、アーティスト写真とツアービジュアルを使用したステッカーを初回特典として封入。このステッカーは日本盤のみに封入されており、非常に貴重な特典となっている。

■伍佰は、台湾や中国大陸で絶大な人気を誇るシンガーソングライター

伍佰は、台湾や中国大陸でも絶大な人気を誇るシンガーソングライター。1995年にリリースしたアルバム『枉費青春』の大ヒットとともに絶大な支持を得た。2019年の台湾ドラマ『時をかける愛』で「LAST DANCE」が挿入歌として起用され、SNSで一気にトレンド入りを果たした。華語地区を代表するトップロックスターと呼ばれる。

2023年には、『伍佰 ＆ CHINA BLUE ROCK STAR 2024』で中国大陸12都市を巡り、全公演計24会場でのコンサートチケットが発売開始から瞬殺で即完し、倍率は35倍がついた。台湾では歴年のワンマンライブはすべて瞬殺で売り切れる実績があり、33年間ずっとトップの人気を誇り続けている。

また、大のプロレス好きとして知られ、武藤敬司との個人的な親交もあり、テーマ曲も提供している。

2000年9月に福岡で開催された『アジアマンス・アジア太平洋フェスティバル』で来日して以来、プライベートでもしばしば来日しているが、今回がソロ名義での初来日公演となる。

■リリース情報

2025.09.24 ON SALE

ALBUM『純白的起點＜純白の出発点＞』

■ライブ情報

『伍佰 Wu Bai ＆ China Blue Rock Star 2 WORLD TOUR IN JAPAN』

10/02（木）神奈川・ぴあアリーナMM

