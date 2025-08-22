timelesz『タイムレスマン』初の全国ネット・ゴールデンSP放送決定！伊勢神宮を目指し“脱落旅”に挑戦

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

timeleszの地上波初バラエティ番組となる『タイムレスマン』が、ついにGP帯に進出。9月27日21時より全国ネットの「土曜プレミアム」枠で、初のスペシャル番組の放送が決定した。

■『タイムレスマン』は痛快バラエティ番組

4月の放送開始以来、毎回大きな話題を集めている『タイムレスマン』。「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」を合言葉に、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝のメンバー8人が全員一丸となって、かつそれぞれの個性を発揮しながら、様々なロケ企画を展開。涙あり、笑いあり、そして“汗”ありの痛快バラエティだ。

■timeleszが東京から東海道をたどりながら伊勢神宮を目指す

記念すべき初のSPとなる今回は、timeleszメンバーと番組のさらなる飛躍を願って、日本屈指のパワースポットとしても有名な伊勢神宮で、8人みんなで参拝をすることに。しかも、よりありがたいご利益を授かるべく、古くより伝わる“お伊勢参り”にならって、東京から東海道をたどりながら三重県の伊勢神宮を目指す一大ツアーを敢行する。

スタート地点の東京タワーに集合した8人は、念願のゴールデンSPのロケ、しかもお伊勢参りが満喫できるとあって大いに盛り上がるが、その後すぐに企画の詳細を知らされ、テンションは急降下。なんと今回の旅は、途中いたるところでメンバーがリタイアしていく“脱落旅”なのだ。ただし、一度脱落してもその後の努力と運次第で本隊に復帰することができる、というルールに希望を見いだした8人は、意気込みもあらたに、東京から300キロ以上離れた伊勢神宮を目指して出発するのだった――。

道中では、レギュラー放送でおなじみの“ペットボトルを投げて・回して・立てる”新競技「立道（たてどう）」などの番組オリジナルゲームでメンバー対決を繰り広げる他、数々の難関が彼らを待ち受けており、まったく先が読めない展開に…。

ちなみに8月21日には、旅のミッションのひとつとして、東海テレビの朝の情報番組『スイッチ！』の生放送に飛び入りで出演を果たし、東海地方の視聴者を驚かせたばかり。その詳しい顛末（てんまつ）は、9月27日の放送で。

果たして8人は、全員そろって伊勢神宮での参拝を叶えられるのか!? 波乱必至の「東海道中！脱落旅」が展開される。

■番組情報

フジテレビ系『タイムレスマン』

09/27（土） 21:00～23:10

出演：timelesz（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）

