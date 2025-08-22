イベント入賞者には豪華オリジナル賞品をプレゼント！サークリー 配信者カップ2025.08-09
「サークリー Circley」は、クリエイターがLIVE配信で競い合うサークリーLIVEにて、「サークリー 配信者カップ2025.08-09」を8月23日(土)より開催。
■開催期間
2025年8月23日(土)〜9月7日(日)
■参加対象者
クリエイター：以下の条件を満たす全てのLIVE配信を行うクリエイター
・満16歳以上かつ日本国内に存在するクリエイター
視聴者：
・満16歳以上かつ日本国内に在住する方
■参加方法
エントリーは不要。
期間中にサークリーでLIVEを配信するだけで自動参加となります。
※今回のイベントに参加する為には、スマートフォンへ「サークリー」アプリのダウンロードが必要です。
●イベントルール
【総合部門】【Round1】【Round2】【応援部門】の4つの部門があり、それぞれのランキングを競います。
今回の配信者カップは、上位入賞クリエイターには、「海の思い出」をイメージしてデザインした、サークリーのプロフィールを装飾するアプリ内アイテムやイベントオリジナル表彰盾、えらべるPayなどの豪華特典がプレゼントされます。
そして、視聴者向けの【応援部門】においても、入賞した方にはLIVEを応援するためのハートアイテムやプロフィールを装飾するアプリ内アイテムなどをGETできるチャンスもあります。
●イベント特典
このイベントだけでしか手に入らない豪華特典をプレゼント！
