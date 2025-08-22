22日13時現在の日経平均株価は前日比55.67円（-0.13％）安の4万2554.50円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は966、値下がりは571、変わらずは79と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は45.38円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、アドテスト <6857>が41.87円、信越化 <4063>が16.88円、ダイキン <6367>が14.52円、リクルート <6098>が14.28円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を32.41円押し上げている。次いでソニーＧ <6758>が18.57円、ベイカレント <6532>が6.74円、東京海上 <8766>が5.62円、ＫＤＤＩ <9433>が5.47円と続く。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は保険で、以下、電気・ガス、銀行、証券・商品と続く。値下がり上位には化学、空運、鉄鋼が並んでいる。



※13時0分1秒時点



株探ニュース

