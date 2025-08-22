「プレミアムバンダイ」では、「ONE PIECEカードゲーム ブースターパック 受け継がれる意思【ＯＰ-13】」のBOXの抽選販売を2025年8月22日(金)11時より実施。

プレミアムバンダイ「ONE PIECEカードゲーム」の3周年記念パック

【プレミアムバンダイ 抽選販売商品】

商品名：ONE PIECEカードゲーム ブースターパック 受け継がれる意思【ＯＰ-13】

販売価格 ：5,280円(税込)(送料・手数料別途)

セット内容：1BOX(24パック入り／1パック…カード6枚(全132種＋1種))

※プレミアムバンダイではBOX販売のみとなります。

販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

応募期間 ：2025年8月22日(金)〜2025年8月28日(木)

商品お届け：2025年9月

【店頭販売商品】

商品名：ONE PIECEカードゲーム ブースターパック 受け継がれる意思【ＯＰ-13】

販売価格 ：220円(税込)

セット内容：1パック…カード6枚(全132種＋1種)

店頭発売日：2025年8月23日(土)

【共通項目】

対象年齢 ：9才以上

商品サイズ：カード…63mm×88mm

レアリティ：・リーダーカード…6種

・コモン…45種

・アンコモン…30種

・レア…26種

・スーパーレア…10種

・シークレットレア…3種

・スペシャルカード…10種

・3周年スペシャルカード…2種

発売元 ：バンダイ

「プレミアムバンダイ」では、「ONE PIECEカードゲーム ブースターパック 受け継がれる意思【ＯＰ-13】」のBOXの抽選販売を2025年8月22日(金)11時より実施します。

この商品は、「ワンピースカードゲーム」の発売から3周年を記念した商品となっており、全国のカードショップなどにて2025年8月23日(土)に発売します。

(発売元：バンダイ)

ONE PIECEカードゲーム ブースターパック 受け継がれる意思【ＯＰ-13】

特徴

この商品は、「ONE PIECEカードゲーム」発売3周年を記念し、『ONE PIECE』(出版社：株式会社集英社 作者：尾田栄一郎氏)に登場する“三兄弟”「モンキー・D・ルフィ」「ポートガス・D・エース」「サボ」をテーマにした商品となっています。

今作で新たに追加となるレアリティ「レッドスーパーパラレル」は受け継いだ三兄弟の“炎”をテーマとしたデザインで、背景には「火」にまつわる技のシーンが描かれています。

また、新録となる「リーダーカード」には、海賊王「ゴール・D・ロジャー」が初登場し、さらに、謎多き存在「イム」が『ONE PIECEカードゲーム』に初参戦します。

レアカードとして収録される「五老星」(「ジェイガルシア・サターン聖」、「マーカス・マーズ聖」、「トップマン・ウォーキュリー聖」、「イーザンバロン・V・ナス寿郎聖」、「シェパード・十・ピーター聖」)のパラレルカードイラストに『呪術廻戦』(出版社：株式会社集英社)の作者である芥見下々氏による描きおろしイラストを使用するなど、3周年を記念した豪華な商品内容となっています。

(C)尾田栄一郎／集英社(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ルフィ・エース・サボをテーマにした全132種をラインナップ！プレミアムバンダイ「ONE PIECEカードゲーム」の3周年記念パック appeared first on Dtimes.