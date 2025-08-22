日本の秋に「超絶叫して超熱狂するハロウィーン」という独創的で斬新なエンターテイメントを提案し、毎年活況を呈し続けている「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」

そのユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、過去2回のパビリオン・イベントへの参加に加え、今回、2025年日本国際博覧会協会と初めてとなる本格コラボレーションを開催！

『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の我を忘れる“超絶叫”＆“超熱狂”エンターテイメントを体験できる出張スペシャル・イベントが2025年9月9日（火）の一日限り、大阪・関西万博会場内にて実施されます。

「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン×2025年日本国際博覧会協会」コラボレーション『ハロウィーン・ホラー・ナイト』出張スペシャル・イベント

開催日：2025年9月9日（火）

開催時間：1）18:30〜18:45／2）19:30〜19:45／3）20:30〜20:45

開催場所：大阪・関西万博会場内 ポップアップステージ 北

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ハロウィーン・イベント2025」が、2025年9月4日（木）から順次スタート！

昼も夜も圧倒的なスケールで日本のハロウィーンを盛り上げるスペシャルイベントです。

「ハロウィーン・イベント2025」にて実施されている、『ハロウィーン・ホラー・ナイト』で毎年ハロウィーンの夜に大量出現し、パークのストリートを超絶叫と混乱に陥れてきたゾンビたちが、ついにはパークを抜け出して、夜の大阪・関西万博に出現！

そんな中、突如会場に音楽（King Gnuの書き下ろし楽曲『SO BAD』）が響き渡れば、ゾンビたちが踊りまくる「ゾンビ・デ・ダンス」がスタートします。

ゲストは超狂暴ゾンビ、『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の人気者である不気味なクマ「ハミクマ」、そして大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」と一緒になって我を忘れて踊りまくり、会場は“超熱狂空間”に一変。

踊り切ったゲストは心も身体もスッキリし“超元気”になること間違いなしです！

大屋根リングを前にパークで絶大な人気を誇る『ゾンビ・デ・ダンス』でゲストもミャクミャクも巻き込み超熱狂！

「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン×2025年日本国際博覧会協会」コラボレーション『ハロウィーン・ホラー・ナイト』出張スペシャル・イベントは、2025年9月9日開催です。

※イベントは会場の開催規定を順守し、安全に配慮した運営での実施となります

※荒天、地震、その他社会情勢等により、内容の変更およびイベントを中止する場合があります

※過激な内容を含むため、未就学児の体験には保護者の同伴が必要です。12歳以下かつ小学生の体験については、保護者が判断ください

