IMP.松井奏＆ISSEIが“ほぼ初対面”で台湾旅へ！ ABEMA特別番組『ガチトモTrip.』8.30・31配信！
IMP.松井奏とISSEIが台湾を訪ね、“ガチトモ”を目指す特別番組『ガチトモTrip.』が、8月30・31日各21時よりABEMAにて無料配信されることが決定。松井とISSEIがコメントを寄せた。
【写真】台湾を旅するIMP.松井奏＆ISSEI
本番組では、7人組男性グループ「IMP.」のメンバー・松井奏と、ISSEIのTOBEで活動する2人が、2泊3日の台湾旅行を通して“ガチの友達＝ガチトモ”になれるかどうかに挑戦。2人はほぼ初対面という関係ながら、それぞれが相手を楽しませる旅のプランを1日ずつ考え、Trip.comのアプリを活用し、現地の人に道を尋ねたり、公共交通機関を利用するなどして自力で移動しながら、現地のグルメを堪能しながら交流を深めていく。
さらに番組内では、「このペアで旅行と聞いたときどう思った？」「共通の先輩・後輩との関係性は？仲の良いメンバーは？」といった、ここでしか聞けない赤裸々トークも展開。果たして、2人は2泊3日の旅を通じて真の“ガチトモ”になれるのか…？
収録後、松井は番組について「台湾の魅力がたくさん詰まった番組」、ISSEIは「誰かと一緒に旅をする楽しさ、新しい出会いの大切さを感じてもらえたら」とコメントした。
ABEMA特別番組『ガチトモTrip.』は、ABEMAにて8月30・31日各21時配信。
松井、ISSEIのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■松井奏（IMP.）
――旅を終えての感想を教えてください。
初めての台湾を存分に満喫しました！ 美味しいご飯、お買い物、観光、と盛りだくさんの旅でした！ ゆるゆるとプライベート旅行のような雰囲気で素に近い僕らが見られると思います。ISSEIも無邪気で、可愛くて、とてもパワーをもらいました。（笑）台湾の魅力がたくさん詰まった番組になると思います！
――番組の見どころ、視聴者へのメッセージをお願いいたします。
今まであまり話す機会がなかったISSEIとの2人旅でした！ そんな2人がどのように距離を詰めていくのかを、ゆるゆると見ていただけたら嬉しいです！ ISSEIの無邪気なかわいさと、僕の先輩慣れしてない雰囲気を楽しんでください。笑そして、きっと台湾に行きたくなると思います！！ ぜひお楽しみください！
■ISSEI
――旅を終えての感想を教えてください。
初めての台湾旅行楽しかったです！ 松井くんとはじめての旅行で緊張しましたが、撮影と共に会話も弾み緊張もほぐれました！ また念願の小籠包を食べれたり、古着屋に行ったりすごく幸せでした。本当に至れり尽くせりでした！ 夜市での食べ歩きは特に印象に残っています。どれも味わい深く、現地の方々の温かさにも触れることができました。本当に楽しい旅でした。
――番組の見どころ、視聴者へのメッセージをお願いいたします。
台湾の魅力は、グルメや観光地だけではありません。人のやさしさや、ちょっとした会話の中に感じられる温もりが、この旅の一番の宝物です。この番組を通して、「行ってみたい！」と思っていただけたら嬉しいです。そして、誰かと一緒に旅をする楽しさ、新しい出会いの大切さを感じてもらえたら嬉しいです。
