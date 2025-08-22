¡È¥Ö¥ê¥Ã¥¸·Ý¡É¤ÇÏÃÂê¤Î¥°¥é¥É¥ë¡¢¤Ø¤½¥Á¥é¹õ¥³¡¼¥Ç¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤½÷¤Î»Ò¡ª¡×
¡¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÜ¯¡Ê¤¯¤Ì¤®¡Ë¥Þ¥¤¥«¤¬¡¢22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤½÷¤Î»Ò¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÜ¯¥Þ¥¤¥«¤Î¤Ø¤½¥Á¥é¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Ü¯¤Ï1996Ç¯6·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î29ºÐ¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥í¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¸å¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMELT§ÁAGE¡×¤Ë²ÃÆþ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢2022Ç¯2·î¤Ë¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ÎÌµÃÇ·çÀÊ¡×¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë±¿±ÄÂ¦¤«¤é²ò¸Û¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎºÝ¤Î±¿±ÄÂ¦¤¬¸øÉ½¤·¤¿¡Ö¤â¤¦¥¬¥Á¤Ç¥à¥ê¡×¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬°ìÉô³¦·¨¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢TikTok¤Ê¤É¤Ç¼«Ëý¤Î¥Ð¥¹¥È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸·Ý¿Í¡×¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿ºÇ¶á½ë¤¯¤ÆÍÏ¤±¤½¤¦¤À¤è¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÈà½÷¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦Áõ¤¤¤ÎÈà½÷¤¬¥«¥á¥é¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤ä¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤½÷¤Î»Ò¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¯¤ÆåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÜ¯¥Þ¥¤¥«¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷nemi__goro¡Ë
