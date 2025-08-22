【ユニクロのネイビー】が大人可愛い！ まるっと真似したい♡「シャツ着回しコーデ」

晩夏に向けて注目したいのは、上品さや落ち着いた雰囲気を演出しやすく、秋コーデにもフィットするネイビーカラーのアイテム。今から着られるアイテムを買い足すなら、【ユニクロ】の「ショートシャツ」が一押し。今回は、大人可愛い着こなしを提案している@chna1002さんのInstagram投稿を参考に、ショートシャツの着回しコーデをご紹介。まるっと真似したくなりそうな着こなしは必見です。

ネイビーシャツでモードな大人コーデ

【ユニクロ】「コットンショートシャツ（半袖）」\1,990（税込・セール価格）

ゆったりと余裕のあるシルエットと、トレンドの短め丈がポイントの半袖シャツ。すっきりとしたシルエットだから、スタイルアップが狙いやすいのも嬉しいポイントです。@chna1002さんは濃色のナロースカートを合わせて、ダークトーンでまとめたコーデを紹介。足元はトングサンダルにすることで、ほどよい抜け感をプラスします。

きちんと感も両立する大人カジュアルスタイル

ジーンズとの組み合わせなら、肩の力を抜いた大人カジュアルコーデに。ゆったりとしたシャツとワイドシルエットのデニムがリラックス感を演出しつつ、ネイビーの上品さが全体を引き締めます。足元はホワイトスニーカーで爽やかさをプラスして、軽快な印象に。コンパクトな丈感のシャツはデニムとのバランスを取りやすく、シンプルなワンツーコーデもサマ見えしそう。

