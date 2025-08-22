工藤静香、焼き豚の調理動画を公開 反響相次ぐ「食欲が出る！」「手際が良くて早送りかと」
歌手の工藤静香（55）が21日、自身のインスタグラムを更新。焼き豚の調理動画をアップした。
【動画】美味しそう！工藤静香、焼き豚の調理動画を公開
工藤は「普通に焼き豚 次の日に残った豚と野菜をクレープに包んだり、生春巻きに包んだりしてもおいしいです!!時間がない時は今回のフォークでぶつぶつ刺して、1時間くらい漬けますが、本当はもっと長い時間おいたほうが味が染めておいしいです。しょうが、ニンニク、八角、てんさい糖、みりん、醤油、ネギの青いところ」と動画を交えて紹介。
続けて「ビニール袋に入れたタレは小さい鍋に移して煮詰めます。そして、焼き上がった豚にかけます。豚肉はオーブンで40分、焦げるようなら、途中でアルミホイル。一番最後の黄色い丸い物体はチーズ！中には、たっぷり、ネギとレンコンのすりおろし、そして鶏の胸肉」と伝えた。
ファンからは「美味しそう！」「手さばきも早いし、手慣れてる！」「食欲が出る！」「手際が良くて早送りかと思いました」などといった感想が寄せられている。
