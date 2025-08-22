原因は自分にある。・杢代和人、“理想の夏デート”をテーマに特別な1日を表現 「USAGI ONLINE」12周年記念コンテンツに登場
7人組ダンス＆ボーカルグループ・原因は自分にある。の杢代和人が起用された、オンラインデパートメントストア「USAGI ONLINE」限定のWEBコンテンツページが、きょう22日正午に公開された。
【別カット】甘すぎる！寝起きでこちらに手を伸ばす笑顔の杢代和人
「USAGI ONLINE」は、SNIDELやgelato pique、FRAY I.D、Mila Owenなど人気ブランドを扱うオンラインデパートメントストア。話題のナチュラル＆オーガニックコスメから、ソムリエが厳選したワインやスイーツ、大切な人へのプレゼントに欠かせないギフトサービスに至るまで、ライフスタイルを豊かに彩るアイテムを幅広く取り扱っている。
今回「USAGI ONLINE」の12周年を記念して杢代が登場する。WEBコンテンツページでは、杢代と2人だけで過ごす“理想の夏デート”をテーマに特別な甘い夏の1日をのぞき見できる。
また25日午後8時30分からは、杢代をゲストに迎え「USAGI ONLINE」公式インスタグラムにてスペシャルインスタライブが開催される。
