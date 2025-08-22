タレントのぺえが、彼氏とのお泊まりの際の部屋着について赤裸々に告白し、共演者を驚かせた。

【映像】ぺえの“初夜コーデ”

8月21日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、冒頭から家での過ごし方や部屋着についてのトークが展開された。

稲田から「家にいるとき、どういう格好で過ごされてるんですか？」と質問されたぺえは「なんか前開きのパジャマとか着るような、品のある生活したいなと思うけど、もう万年ジャージね。どこまでも伸びるような素材のTシャツで寝るのが、1番思いっきり寝れるよね」と、理想と現実の差を明かした。

これに対し稲田が「え、それは彼氏がいたとしたら変わるんすか？」と尋ねると、ぺえは「変わらないよ。だって眠れないんだもん。それじゃないと」ときっぱり。さらに踏み込んで稲田が「初夜からジャージ？」と質問すると、ぺえは「うわ〜初夜から。初夜から私は」と肯定し、「でもパジャマ1つで変わる？そんなに？」と反論した。

RIHOも「でも、ちょっと気合い入ったりしない？上下揃えたりね」と意見するが、ぺえはそれにも動じず「私、もう寝る時は氷枕にしてるもん」と衝撃の告白。さらに「私、本当yogiboの上から一歩も動かないじゃない？エアコンの場所からもう直当たりなのよ、いつも」と、エアコンの風を直接浴びながら寝る習慣も明かした。そのため「だから最近、2台サーキュレーターを買ったのよ。直接当たらないように」と対策も講じていると明かした。

この風同士をぶつからせて、直撃を避けるというぺえの作戦に稲田は「風で？（笑）」と爆笑していた。