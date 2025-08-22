「ノブロックTV」で話題・風吹ケイ「一応元CAです」制服姿で美脚チラリ「スタイル抜群」「美貌がすごい」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/22】グラビアアイドルでタレントの風吹ケイが21日、自身のTikTokを更新。CAの制服姿で美しい脚を披露し、3年間の乗務経験を明かした。
【写真】「NOBROCK TV」で話題・風吹ケイ、CA制服姿で美脚披露
バスト105cmのJカップグラドルで、テレビプロデューサー・佐久間宣行氏のYouTubeチャンネル「NOBROCK TV」の企画では青木マッチョへの“ガチ恋”ぶりが話題となっていた風吹。今回の投稿では、「一応元CAです、3年乗務してました一応」とコメントし、キャビンアテンダントの制服姿から美しい脚が際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「美脚すぎる」「元CAって知らなかった」「制服似合う」「スタイル抜群」「びっくり」「美貌がすごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
