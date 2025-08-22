¡ÖÁ°ÅÄÆØ»Ò»÷¡×28ºÐ½÷·Ý¿Í¡¢·ëº§¤¹¤ë¤Þ¤Ç27Ç¯´Ö¡ÈÃËÀ·Ð¸³¤Ê¤·¡É¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÃæ³Ø¤Î»þ¤Ë¡Ä¡×
¡¡¼«¾Î¡¦Á°ÅÄÆØ»Ò»÷¤Î½÷·Ý¿Í¤¬¡¢·ëº§¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î27Ç¯´Ö¡ÈÃËÀ·Ð¸³¤Ê¤·¡É¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡8·î21Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Â¾¿Í¤«¤é¸«¤ì¤ÐÃÏ¹ö¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¾Â¤Ã¤¿Îø°¦¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹½À®¤Ç¤¢¤ë¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ú¤¨¡¢YouTuber¡¦Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ÎRIHO¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î°ðÅÄÈþµª¤¬MC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Î´ë²è¡ÖËÜ²»¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¡×¤Ç¤Ï¡¢·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ¤¬¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÉáÃÊ¸À¤¨¤Ê¤¤ËÜ²»¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¡ÖTHE W 2024¡×¤ÇÂè3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Ãé¸¤Î©¥Ï¥Á¹â¤Î²¦ºä¤È¡¢É×¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥¿¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡¦¤ª¶ä¹õÀî¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡²¦ºä¤È¤ª¶ä¹õÀî¤Ï¡¢11¥ö·î¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æº£Ç¯1·î¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿Æü¤ËÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤¿¤¿¤á¡¢Í§Ã£´ü´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¦ºä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¶ä¹õÀî¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÈà»á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»öÁ°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢²¦ºä¤Ï·ëº§¤Þ¤Ç¤Î27Ç¯´Ö¡¢ÃËÀ·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ»ä¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤è¤®¤Ã¤Á¤ã¤¦»þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆó¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢²¦ºä¤Ï¤³¤Î·Ð¸³¤Î¤Ê¤µ¤¬¼«Ê¬¤ò¡Ö¤³¤¸¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²á·ã¤ÊAV¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤âÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²¦ºä¤¬27Ç¯´ÖÃËÀ·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÂÎÌÓ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£Ãæ³Ø¤Î»þ¤ËÃË»Ò¤«¤é¤«¤é¤«¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢ÂÎÌÓ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö°ìÀÚ¸«¤»¤ë¤Î¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÃ¯¤Ë¤âÂÎ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤òµö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤ª¶ä¹õÀî¤Ï²¦ºä¤ÎÂÎÌÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ù¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤à¤·¤í¡Ö°Æ³°¹¥¤¤Ê¿Í¤ÎÌÓ¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤â¤ó¤ä¤·¤Ê¡£¤Ê¤ó¤«¸«¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤â¤ó¸«¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡×¤È¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¹¥°ÕÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÉ×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢²¦ºä¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤ÁÂ¦¤ËÅ¾¤Ö¿Í¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ËÜ²»¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²¦ºä¤Ï¡Ö°ìÊýÅª¤Ë»ä¤¬¸À¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ò°Õ³°¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ê¹¤±¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤ª¶ä¹õÀî¤â¡ÖËÜ²»¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤â²ñÏÃ¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ì¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¼ý³Ï¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÊÌ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ê¤ó¤«²È¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¸À¤¨¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¡Ö1ÊâÁ°¿Ê¤Ç¤¤¿¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£