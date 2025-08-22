工藤静香、本格的な焼き豚調理過程公開 次の日のアレンジも話題「完璧な仕上がり」「参考になる」
【モデルプレス＝2025/08/22】歌手の工藤静香が21日、自身のInstagramを更新。焼き豚の調理過程を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】工藤静香、本格的な手作り焼き豚
工藤は「普通に焼き豚」としょうが、ニンニク、八角、てんさい糖、みりん、醤油、ネギの青いところを使用したタレで作る焼き豚の作り方を詳細に紹介。「次の日に残った豚と野菜をクレープに包んだり、生春巻きに包んだりしてもおいしいです」とアレンジ方法も提案し、豚肉をオーブンで40分焼き上げる本格的な調理過程を公開した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「レシピ参考になる」「プロ級の腕前」「完璧な仕上がり」「作ってみたい」「料理上手すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】工藤静香、本格的な手作り焼き豚
◆工藤静香、本格的な手作り焼き豚レシピを披露
工藤は「普通に焼き豚」としょうが、ニンニク、八角、てんさい糖、みりん、醤油、ネギの青いところを使用したタレで作る焼き豚の作り方を詳細に紹介。「次の日に残った豚と野菜をクレープに包んだり、生春巻きに包んだりしてもおいしいです」とアレンジ方法も提案し、豚肉をオーブンで40分焼き上げる本格的な調理過程を公開した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「レシピ参考になる」「プロ級の腕前」「完璧な仕上がり」「作ってみたい」「料理上手すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】