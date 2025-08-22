倖田來未（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/08/22】歌手の倖田來未が21日、自身のInstagramを更新。アリーナツアーのリハーサルでの変形パンツスタイルを公開し、反響が寄せられている。

◆倖田來未、ハードスケジュールをこなすリハーサル姿披露


倖田は「今日は朝から、kkapp生配信　寝起き1時間後からのアリーナツアーリハーサルからの明日の公開収録と、明日のファンクラブツアーのおさらいdayでした」と盛りだくさんのスケジュールをこなしたことを報告。「詰め込みまくりング」と忙しい1日を表現しながらも、「現場のみんなが明るく、笑顔の絶えない現場でした」とポジティブな現場の雰囲気を伝えている。

写真には、黒いトップスに個性的なデザインのパンツを着用したリハーサル中の姿などが写されており、美しい脚のラインが際立つスタイリングが印象的である。

この投稿に、ファンからは「着こなせるのすごい」「スタイル抜群」「さすがくうちゃん」「ハードスケジュールお疲れ様」「リハーサル姿もカッコいい」「どの写真も可愛い」といった声が上がっている。（modelpress編集部）

