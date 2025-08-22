Snow Man深澤辰哉「anan」のソロ表紙は「正直1回断ってる」
【モデルプレス＝2025/08/22】Snow Manの深澤辰哉と目黒蓮が8月21日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜21：00〜21：30）に出演。深澤が表紙を務めた同月6日発売の雑誌「anan」2458号（マガジンハウス）「愛とSEX」特集について語った。
【写真】Snow Man深澤辰哉、1度断った「anan」表紙
この日、同雑誌についてのメールが届くと深澤は「まさかあの特集に呼んでいただけるとは」とコメント。オファーがあった時期を聞かれると「正確には覚えてないんですけど、6月くらいだったと思う」と答え「マネージャーさんがばーって来て『なんだろう？』と思ったら『お仕事の話で』って。ドラマとか決まったのかなって思ったら『ananでこの特集なんですけど』って紙を見せられて」と経緯を説明した。
そのとき深澤は「ちょっと待ってくれ」と思ったそうで「ananさんの中でもすごく大事にしてる企画だし、それは自分のキャラクターとかを含めて合わないんじゃないかと思い…考えたときにちょっと違うと思って、正直1回断ってるんです」と告白。しかし、断った何日後かに「やはり深澤さんでどうしてもやってほしい」というオファーがあったという。
深澤は「本来だったら1回こっちがお断りしちゃってるから、他の人でいいと思ったんだけど『本当に深澤さんで今回やりたいんです』って」と熱いオファーがあったと明かし「そこまで言っていただけるのであれば、僕もできる限りのことはしたいのでぜひお願いします、という形で」と語った。オファーを受けたときの心境を聞かれると「嬉しかったよ。この特集に選ばれるような人ではないと思っていたから、選んでいただいたのはすごく嬉しかったです」と回答。「歴代いろんな人がやってるから、その中に入れていただけたというのは嬉しい」と噛み締めた。
深澤は自分の表紙を見たときに「かっこいいなぁ」と思ったと告白。目黒は笑いつつも「いつもかっこいいですよ」と口にし、深澤は「めめ（目黒の愛称）は言ってくれるの。本当に良い子なのよこの子（笑）」と笑った。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
◆深澤辰哉「anan」オファーの経緯
◆目黒蓮「いつもかっこいいですよ」
