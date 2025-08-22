バレーボール男子日本代表が２２日、都内で世界選手権（９月１２日開幕、フィリピン）に向けた合宿を公開した。目標のメダルを獲得すれば、１９７４年大会銅以来、５１年ぶり。アウトサイドヒッターで主軸の高橋藍（サントリー）は「目標はメダルを取ることです。ここでメダルを取ることでいい経験にもつながっていくので、（２８年）ロス（五輪）に向けてもメダルを取る経験は間違いなくつながってくる」と意欲を示した。

７月にロス五輪に向けてロラン・ティリ監督の新体制で始動したネーションズリーグを８強で終え、鹿児島合宿などで課題を克服してきた。チーム力を上げるためにも、ティリ監督の方針で週７で追い込み、「高校生以来かな。もちろんしんどいです。みんなヒーヒー言いながら…」と藍も苦笑い。それでも「しんどい中でもみんなでコミュニケーションを取って、みんなでやり切ろうというチーム力が出てきた。これもティリさんの狙いだったのかな」と充実の内容だった様子だ。

鹿児島合宿を終え、勝負の世界選手権に向けて、気合がにじむ藍。「ノリというか、イメチェンしたいなって思って」と思い立って、美容室へ。変化を求めて調べる中、イメージとして見つかったのが「（レオナルド・）ディカプリオにして下さい！かっけぇなと思って」。映画「タイタニック」などで有名な世界的俳優の髪色をオーダーし、以前の黒系の色からベージュにアッシュ系を入れたカラーに染め、黒系の「清楚系男子」からディカプリオの愛称・レオ様ならぬ「ラン様」に変身した。

世界選手権表彰台入りに向けて、９月２日と３日にブルガリア（東京・有明アリーナ）、同６日と７日に強豪のイタリア（千葉・ららアリーナ東京ベイ）の高さのある相手との壮行試合を経て、最終調整していく。世界選手権の３２チームが参加する予選ラウンドでは、同１３日に世界ランク１６位のトルコ、同１５日に１１位のカナダ、同１７日７５位のリビアと対戦。まずは上位１６チームによる決勝ラウンドを目指す。藍は「（壮行試合は）勢いをつけて世界バレーに臨めることが一番なので、まずは勝っていくことが必要」と“ラン様”が存在感を放っていく。