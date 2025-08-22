ＭＬＢネットワークは２１日（日本時間２２日）、打者の最新パワーランキングでドジャースの大谷翔平投手が今季初めて１位になったと発表した。

ＭＬＢ公式サイトのデータ班の規定に基づいて毎月算出されており、各選手の「直近」「シーズン全体」を中心に、「過去３６５日間」のパフォーマンスを考慮されている。

大谷は前回３位から今季初の１位。今季これまでは２位が４度、３位が２度あった。同サイトは「前回のランキング発表以降、打率３割６分６厘、５本塁打を放ち、ナ・リーグ本塁打トップ（４４本）に並んでいた。メジャー全体で塁打数（３０１）と得点数（１２０）でトップを独走しており、得点は過去７５年でわずか２度しかないシーズン１５０得点ペースにある」と高く評価した。

◆トップ１０

１：大谷翔平（ドジャース）前回３位

２：シュワバー（フィリーズ）同１位

３：カーツ（アスレチックス）同２位

４：ジャッジ（ヤンキース）同４位

５：ゲレロ（ブルージェイズ）ランク外

６：ローリー（マリナーズ）同８位

７：ロドリゲス（マリナーズ）ランク外

８：ラミレス（ガーディアンズ）同６位

９：ロレアノ（パドレス）ランク外

１０：ハーパー（フィリーズ）ランク外